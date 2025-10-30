به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سیستم آنالیز رطوبت NIR، نخستین سامانه رطوبت‌سنج غیر تماسی بومی‌سازی‌شده در کشور است که با فناوری اپتیکی و طراحی مهندسی پیشرفته، می‌تواند یکی از حلقه‌های کلیدی هوشمندسازی خطوط گندله‌سازی باشد. این سامانه نه‌تنها موجب افزایش دقت و کیفیت تولید می‌شود، بلکه به صورت مستقیم بر صرفه‌جویی در انرژی، کاهش توقفات، بهبود راندمان خط تولید و نتیجتاً پارامترهای استراتژیک کیفی محصول اثری شگرف دارد.

شرکت فولاد سنگان خراسان به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه با استراتژی‌ توانمندسازی شرکت‌های فناور و در راستای رفع نیازمندی‌ خط تولید گندله‌سازی با عقد

تفاهم‌نامه‌ای جامع و قراردادی در راستای کسب منافع پایدار طرفین، تحقق تولید این محصول را به‌عنوان گامی مؤثر در خودکفایی فناوری فرآیندهای معدنی کشور عزیزمان فراهم کرده است.

انتهای پیام/