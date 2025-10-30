رونمایی از دستگاه رطوبتسنج برخط غیر تماسی کنسانتره در پاویون گروه فولاد مبارکه
دستگاه رطوبتسنج برخط غیر تماسی کنسانتره در دومین روز از نمایشگاه بینالمللی فولاد ۱۴۰۴ در پاویون گروه فولاد مبارکه توسط علی رسولیان، مدیرعامل شرکت فولاد سنگان خراسان رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سیستم آنالیز رطوبت NIR، نخستین سامانه رطوبتسنج غیر تماسی بومیسازیشده در کشور است که با فناوری اپتیکی و طراحی مهندسی پیشرفته، میتواند یکی از حلقههای کلیدی هوشمندسازی خطوط گندلهسازی باشد. این سامانه نهتنها موجب افزایش دقت و کیفیت تولید میشود، بلکه به صورت مستقیم بر صرفهجویی در انرژی، کاهش توقفات، بهبود راندمان خط تولید و نتیجتاً پارامترهای استراتژیک کیفی محصول اثری شگرف دارد.
شرکت فولاد سنگان خراسان بهعنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه با استراتژی توانمندسازی شرکتهای فناور و در راستای رفع نیازمندی خط تولید گندلهسازی با عقد
تفاهمنامهای جامع و قراردادی در راستای کسب منافع پایدار طرفین، تحقق تولید این محصول را بهعنوان گامی مؤثر در خودکفایی فناوری فرآیندهای معدنی کشور عزیزمان فراهم کرده است.