خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رونمایی از دستگاه رطوبت‌سنج برخط غیر تماسی کنسانتره در پاویون گروه فولاد مبارکه

رونمایی از دستگاه رطوبت‌سنج برخط غیر تماسی کنسانتره در پاویون گروه فولاد مبارکه
کد خبر : 1707255
لینک کوتاه کپی شد.

دستگاه رطوبت‌سنج برخط غیر تماسی کنسانتره در دومین روز از نمایشگاه بین‌المللی فولاد ۱۴۰۴ در پاویون گروه فولاد مبارکه توسط علی رسولیان، مدیرعامل شرکت فولاد سنگان خراسان رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سیستم آنالیز رطوبت NIR، نخستین سامانه رطوبت‌سنج غیر تماسی بومی‌سازی‌شده در کشور است که با فناوری اپتیکی و طراحی مهندسی پیشرفته، می‌تواند یکی از حلقه‌های کلیدی هوشمندسازی خطوط گندله‌سازی باشد. این سامانه نه‌تنها موجب افزایش دقت و کیفیت تولید می‌شود، بلکه به صورت مستقیم بر صرفه‌جویی در انرژی، کاهش توقفات، بهبود راندمان خط تولید و نتیجتاً پارامترهای استراتژیک کیفی محصول اثری شگرف دارد.

شرکت فولاد سنگان خراسان به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه با استراتژی‌ توانمندسازی شرکت‌های فناور و در راستای رفع نیازمندی‌ خط تولید گندله‌سازی با عقد

تفاهم‌نامه‌ای جامع و قراردادی در راستای کسب منافع پایدار طرفین، تحقق تولید این محصول را به‌عنوان گامی مؤثر در خودکفایی فناوری فرآیندهای معدنی کشور عزیزمان فراهم کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ