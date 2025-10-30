از کارخانه تا اکوسیستم صنعتی آینده؛
شش جهتگیری محوری گروه فولاد مبارکه/ پروژههای کلان استراتژیک گروه فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۴
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در حاشیه نمایشگاه بینالمللی فولاد ۱۴۰۴ در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار ایراسین، درباره چشمانداز ۱۴۱۴ و برنامههای راهبردی این گروه صنعتی گفت: گروه فولاد مبارکه در حال حاضر بر اساس شش جهتگیری کلیدی فعالیت میکند و پروژههای مهمی در چارچوب این راهبردها در دست بررسی و اجراست؛ این شش جهتگیری، نقشه راه ما برای شکلدهی به آینده فولاد مبارکه را ترسیم میکند.
توسعه در سواحل با تمرکز بر فولادهای ارزش افزوده بالا
زرندی در توضیح نخستین جهتگیری گروه فولاد مبارکه گفت: «اولین و شاید مهمترین محور راهبردی ما، توسعه ساحلی با تمرکز بر محصولات ویژه (ارزش افزوده بالا) است. نگاه ما این است که بار دیگر به حوزه سرمایهگذاری در صنعت فولاد بازگردیم، اما این بار با تمرکز ویژه بر فولادهای پیشرفته و محصولات پاییندستی، بهخصوص در حوزه ورق سرد.»
او ادامه داد: «با تأکیدات ریاست محترم جمهور، قصد داریم این توسعهها را از مسیر مناطق ساحلی دنبال کنیم تا همزمان از ظرفیتهای دریایی کشور نیز بهرهبرداری شود.»
تولید فولاد سبز و هوش مصنوعی
زرندی درباره دومین جهتگیری استراتژیک گروه فولاد مبارکه توضیح داد: «یکی دیگر از محورهای کلیدی ما، تعالی عملیات و تولید سبز با توسعه نوآوری و فناوریهای هوشمند است. ما معتقدیم بهرهوری باید در تمامی ارکان گروه نهادینه شود تا بتوانیم فولادی تولید کنیم که نه تنها دوستدار محیط زیست است، بلکه رقابتپذیری بالایی در بازارهای داخلی و بینالمللی دارد.»
توسعه سرمایهگذاریهای فرامرزی و تقویت صادرات
زرندی درباره سومین جهتگیری استراتژیک توضیح داد: «موضوع سوم، توسعه سرمایهگذاریهای فرامرزی و ارتقا جایگاه جهانی فولاد مبارکه با گسترش بازارهای صادراتی است که اکنون بهعنوان یک راهبرد جدی در دستور کار ما قرار دارد. در این چارچوب، هدف ما تقویت سرمایهگذاریهای خارجی و ارتقای توان صادراتی گروه فولاد مبارکه است تا حضورمان در بازارهای جهانی مستحکمتر شود.»
سرمایه گذاری در کسبوکارهای جدید، به ویژه حوزه انرژی
زرندی با اشاره به رویکرد تازه گروه فولاد مبارکه در تنوعبخشی به سرمایهگذاریها گفت: «یکی دیگر از محورها، متنوع سازی و توسعه کسب و کارهای جدید است. حدود ۲۰ درصد از سرمایهگذاریهای آینده ما خارج از حوزه فولاد باشد. یکی از اولویتهای اصلی ما، حوزه انرژی است.»
او ادامه داد: «ما سرمایهگذاری در میدانهای گازی را آغاز کردهایم و همزمان مطالعاتی درباره توربینهای بادی و هیدروژن در حال انجام است. هدف نهایی ما، ایجاد یک زون جدید برای کسبوکارهای آینده، یا همان ‘نیو بیزینسها’ است که بتواند رشد پایدار و تنوع درآمدی گروه را تضمین کند.»
اصلاح ساختار حکمرانی و بازطراحی ساختار کل شرکت
زرندی در ادامه با اشاره به ضرورت تحول در ساختار مدیریتی گروه فولاد مبارکه گفت: «ارتقای نظام حکمرانی، چابکی و همافزایی در گروه یکی از اصلیترین محورهای ما در دوره جدید است. فولاد مبارکه طی سالهای گذشته با تلاش مدیران پیشین به یکی از بزرگترین و مؤثرترین بنگاههای صنعتی کشور تبدیل شده، اما امروز برای پاسخ به اقتضائات جدید، نیازمند بازطراحی ساختار و چابکسازی هستیم تا انسجام و بهرهوری بیشتری بهدست آوریم.»
او افزود: «در همین راستا، تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه در حال ادغام یا انحلال هستند و در مقابل، هلدینگهای تخصصی جدیدی در حال شکلگیریاند. بهزودی هلدینگ انرژی گروه فولاد مبارکه راهاندازی خواهد شد. همچنین هلدینگهای معدنی و مالی نیز شکل گرفته و ساختارهای مدیریتی تازهای در حال استقرار است.»
حرکت از تولید فولاد به تولید فناوری
زرندی در توضیح ششمین جهتگیری راهبردی فولاد مبارکه گفت: «توسعه دانش و فناوری بومی طراحی و ساخت صنعت فولاد است. نگاه ما به آینده این است که فولاد مبارکه دیگر صرفاً تولیدکننده فولاد نباشد، بلکه به تولیدکننده فناوری تبدیل شود. این موضوع را یک اولویت استراتژیک و آیندهساز میدانیم.»
مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به جایگاه ویژه این مجموعه در صنعت کشور افزود: «اکنون فولاد مبارکه حدود یکسوم فولاد ایران را تولید میکند، اما هدف ما این است که به مرحلهای برسیم که دانش فنی، طراحی و لایسنس تولید فولاد را خودمان توسعه دهیم. در همین راستا، همکاریهای نزدیکی با دانشگاههای کشور، بهویژه دانشگاههای استان اصفهان آغاز کردهایم و در حال امضای تفاهمنامههای مشترک با مراکز علمی هستیم تا بتوانیم به تولید پتنتها و لایسنسهای بومی در حوزه فولاد دست یابیم و فولاد مبارکه را به یک مرجع فناورانه در صنعت فولاد منطقه تبدیل کنیم.»
پیگیری پروژههای کلان و اولویتبندی سرمایهگذاریها
زرندی در تشریح وضعیت پروژههای جاری گروه فولاد مبارکه گفت: «در حال حاضر بیش از ۶.۸ میلیارد یورو پروژه در دست اجرا داریم و یکی از مأموریتهای اصلی ما، اولویتبندی و تکمیل این پروژههاست. برخی از این طرحها بهویژه در حوزه زیرساخت، با جدیت در حال پیشرفت هستند و نگاه راهبردی جدید گروه نیز بهطور همزمان در آنها اعمال شده است تا اثربخشی سرمایهگذاریها افزایش یابد.»
وی فهرست پروژههای کلان سال جاری را این گونه تشریح کرد: احداث خط نورد گرم ۲، خط اسیدشویی و نورد پیوسته سرد (PLTCM)، خط کلاف رنگی ویژه لوازم خانگی، خط نورد ورق آلیاژی (الکتریکی و DP)، نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی و نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی. همچنین پروژههای ارزیابی ایجاد مجتمعهای تخصصی شرق، غرب و جنوب از طریق ادغام یا اکتساب، طراحی مدل ارزیابی و جایگاه استراتژیک شرکتهای گروه، تحول دیجیتال و به کارگیری هوش مصنوعی، و توسعه بازارهای صادراتی نیز در دستور کار قرار دارند.
پیشرفت در حوزه آب و انرژی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات فولاد مبارکه در زمینه مدیریت منابع آب گفت: «در حوزه خودکفایی آب، گامهای بلندی برداشتیم و عملاً وابستگی خود به رودخانه زایندهرود را از بین بردهایم. امیدواریم زایندهرود هرچه زودتر احیا شود و ما وظیفه خود را انجام دادهایم که نتایج آن قابل مشاهده است. بهزودی نیز پروژه انتقال آب از دریا که با راهبری فولاد مبارکه اجرا شده، به بهرهبرداری رسمی خواهد رسید.»
زرندی در ادامه درباره وضعیت تأمین انرژی برق اظهار کرد: «در بخش برق نیز با وجود محدودیتهای موجود، سرمایهگذاریهای قابلتوجهی انجام دادهایم و پیشبینی میکنیم تا پایان سال ۱۴۰۴، برای سال ۱۴۰۵ با بحران برق مواجه نباشیم.»
تمرکز بر صادرات و راهاندازی مراکز خارجی
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به سیاستهای جدید صادراتی این مجموعه گفت: «با تدبیر وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، بخشی از محصولات فولادی مجوز عرضه در تالار دوم بورس کالا را دریافت کردهاند که این اقدام نقش مهمی در تقویت صادرات دارد. بر اساس برنامهریزیها، ما متعهد به تحقق ۱.۲ میلیارد دلار صادرات هستیم.»
او افزود: «در همین راستا، راهاندازی سرویسسنترهای خارج از کشور را آغاز کردهایم و نخستین مرکز جدید فعالیت خود را شروع کرده است. هدف ما این است که با آمادهسازی پلتفرمی مبتنی بر ظرفیت ۴.۲ میلیون تن نورد گرم ۲، زمینه صادرات پایدار و منسجم محصولات فولادی را فراهم کنیم.»
هدف نهایی: حضور در جمع ۲۰ فولادساز برتر جهان
زرندی در پایان گفت: «هدف نهایی ما این است که فولاد مبارکه نه تنها از نظر حجم تولید خام، بلکه از منظر ارزش افزوده و مارکتکپ نیز در جمع ۲۰ فولادساز برتر جهان قرار گیرد. برای رسیدن به این هدف، الگوهایی از گروههای بزرگ جهانی مانند پوسکو را بررسی کردهایم و با دقت مسیر پیشرفت خود را طراحی میکنیم تا فولاد مبارکه، بهعنوان یک برند ملی، در حوزه فناوری و نوآوری صاحب سبک و متمایز شود.»