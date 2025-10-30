معاون راهبری و سرمایهگذاری هلدینگ فولاد متیل در حاشیه نمایشگاه فولاد ۱۴۰۴:
نوآوری در هلدینگ فولاد متیل با استفاده از فناوریهای جدید
در نمایشگاه فولاد ۱۴۰۴ دو سامانه با حضور مدیرعامل محترم گروه فولاد مبارکه رونمایی شد که مورد اول سامانه فروش اینترنتی محصولات فولاد مبارکه مربوط به بازار خرد در سراسر کشور است که بهصورت آنلاین برای نخستین بار با این روش کلید خورد؛ این درحالی است که روز به روز فناوری فروش اینترنتی و فروشگاههای اینترنتی و استفاده از فضای مجازی در حال گسترش است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، ابراهیم دادخواه تهرانی، این پروژه که از چند ماه پیش با دستور مدیرعامل محترم گروه فولاد مبارکه آغاز شد، امروز به ثمر نشست و ما در حال حاضر میتوانیم تمام محصولات گروه فولاد مبارکه را بهصورت آنلاین و در بستر اینترنت به تمام تولیدکنندگان خرد و متوسط کشور ارائه کنیم. یکی از پروژههای دیگر که در نمایشگاه بینالمللی فولاد ۱۴۰۴ شاهد رونمایی از آن بودیم، سامانه مدیریت کنترل و نظارت بر مراکز خدماتی زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه بود.
سامانه طراحیشده با عنوان متیل BI است که بهصورت برخط میتوانیم فروش و خدمات در سراسر کشور در تمام مراکز خدمات مبارکه را رصد کنیم. این اقدام پیرو تأکید مدیرعامل محترم گروه فولاد مبارکه مبنی بر شفافیت مالی و اقتصادی در خدمترسانی و فروش و توزیع محصولات فولاد مبارکه صورت گرفته است.