به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، ابراهیم دادخواه تهرانی، این پروژه که از چند ماه پیش با دستور مدیرعامل محترم گروه فولاد مبارکه آغاز شد، امروز به ثمر نشست و ما در حال حاضر می‌توانیم تمام محصولات گروه فولاد مبارکه را به‌صورت آنلاین و در بستر اینترنت به تمام تولیدکنندگان خرد و متوسط کشور ارائه کنیم. یکی از پروژه‌های دیگر که در نمایشگاه بین‌المللی فولاد ۱۴۰۴ شاهد رونمایی از آن بودیم، سامانه مدیریت کنترل و نظارت بر مراکز خدماتی زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه بود.

سامانه طراحی‌شده با عنوان متیل BI است که به‌صورت برخط می‌توانیم فروش و خدمات در سراسر کشور در تمام مراکز خدمات مبارکه را رصد کنیم. این اقدام پیرو تأکید مدیرعامل محترم گروه فولاد مبارکه مبنی بر شفافیت مالی و اقتصادی در خدمت‌رسانی و فروش و توزیع محصولات فولاد مبارکه صورت گرفته است.

انتهای پیام/