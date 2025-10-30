خبرگزاری کار ایران
ارائه دستاورد درخشان فولاد هرمزگان در ارتقای بهره‌وری تولید در سمپوزیوم فولاد

ارائه دستاورد درخشان فولاد هرمزگان در ارتقای بهره‌وری تولید در سمپوزیوم فولاد
شرکت فولاد هرمزگان در بیست و هفتمین سمپوزیوم ملی فولاد ۴۰۴ با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «ارتقای بهره‌وری تولید در کوره‌های قوس با کاهش زمان توقفات Power Off از ۲۰ به ۱۰ دقیقه» توانست توجه گسترده متخصصان و فعالان صنعت فولاد کشور را به خود جلب کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، این پروژه که با کار تیمی با تخصص‌ها و مشارکت تیم‌های مختلف به مدت یک سال صورت گرفت، توسط آقایان ایوب گودرزی، مهدی سبزواری و جواد قره‌گزلو تدوین و ارائه و با بهره‌گیری از رویکردی ترکیبی شامل تحلیل داده‌های واقعی، اقدامات فنی و مدیریتی، و استفاده از داشبوردهای پایش لحظه‌ای، موفق به کاهش میانگین زمان توقفات (Power Off) کوره‌های قوس به میزان ۵۰ درصد شد.

از مهم‌ترین نتایج این طرح می‌توان به کاهش زمان «تخلیه تا تخلیه» از ۷۵ به ۶۴ دقیقه طی سه فاز و در نتیجه افزایش ظرفیت تولید بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید اشاره کرد. این دستاورد، گامی مؤثر در جهت ارتقای بهره‌وری و حفظ جایگاه فولاد هرمزگان به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر فولاد کشور به‌شمار می‌رود.

پروژه یادشده به‌عنوان نمونه‌ای برجسته از هم‌افزایی دانش فنی و رویکردهای نوین مدیریتی، الگویی ارزشمند و قابل‌تعمیم برای سایر شرکت‌های فولادی کشور محسوب می‌شود.

