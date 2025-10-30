همکاری فولاد هرمزگان و صندوق خطرپذیر مبارکه در مسیر تولید محصولات پیشرفته
شرکت فولاد هرمزگان و صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه با هدف ارتقای توانمندیهای فناورانه و ایجاد زیرساختهای نوآوری، تفاهمنامه همکاری مشترکی امضا کردند. این همکاری مسیر تحقق تحول دیجیتال، توسعه محصولات پیشرفته و شکلگیری اکوسیستم نوآوری در صنعت فولاد کشور را هموار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، به منظور توسعه نوآوری و ارتقای توانمندیهای فناورانه در شرکت فولاد هرمزگان جنوب، تفاهمنامهای میان علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، و شهرام عباسی، مدیرعامل صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه، به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه، دو طرف بر توسعه و راهبری فعالیتهای نوآورانه و فناورانه همسو با پیشرانهای نوآوری گروه فولاد مبارکه تأکید کردند. محورهای اصلی این همکاری شامل پایداری و اقتصاد چرخشی، تحول دیجیتال و صنعت ۴، و توسعه مواد پیشرفته و محصولات با ارزش افزوده بالا است.
از دیگر بندهای این تفاهمنامه میتوان به طراحی، راهاندازی و مدیریت مرکز نوآوری تخصصی در استان هرمزگان و نیز بهرهگیری از تجارب و ظرفیتهای صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه در توسعه زیرساختهای اکوسیستم نوآوری اشاره کرد.
در این همکاری، قرار است صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه انجام اقداماتی همچون مشاوره تخصصی در طراحی ساختار و مدل عملیاتی مرکز نوآوری، انتقال دانش حاصل از راهاندازی مراکز مشابه، جذب و تخصیص اعتبارات مالیاتی مرتبط با فعالیتهای مرکز، و پشتیبانی در شبکهسازی با استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان را بر عهده گیرد. همچنین همکاری در برگزاری رویدادهای بینالمللی نوآوری و سرمایهگذاری در پروژههای فناورانه از دیگر تعهدات آن خواهد بود.
این تفاهمنامه، گامی راهبردی در مسیر همافزایی گروه فولاد مبارکه و شرکت فولاد هرمزگان در زمینه نوآوری، توسعه فناوری و تقویت زیستبوم نوآوری صنعتی کشور محسوب میشود