پنل تخصصی «گریدهای فولادی استحکام بالا در صنعت ساختمان» با حضور شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در سمپوزیوم فولاد کیش
در حاشیه سمپوزیوم فولاد ایران ۱۴۰۴ در جزیره کیش، پنل تخصصی با عنوان «گریدهای فولادی استحکام بالا در صنعت ساختمان» با حضور محمد کارگر (مدیر فروش و بازاریابی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری)، محمدرضا محمدیپسند (مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه شرکت)، و محسن محمدی (کارشناس متالورژی و روشهای تولید شرکت فولاد مبارکه) برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، در ابتدای نشست، محمد کارگر با اشاره به نیاز صنعت ساختمان به گریدهای با استحکام بالاتر گفت:«در حال حاضر، در صنعت ساختمان، عمدتا از گرید DX51 استفاده میشود؛ اما با توجه به استحکام پایین این گرید و نیاز پروژههای ساختمانی به گریدهای ویژه لا استحکام بالاتر نظیر گریدهای فولاد S280GD، S350GD و S420GD، ضرورت معرفی و ثبت این گریدها در نظام مهندسی ساختمان احساس میشود. در حال حاضر شرکت ورق خودرو تنها شرکتی است که توانایی تولید این گریدها را دارد و اقدامات لازم برای ثبت آنها در حال انجام است.»
در ادامه، محمدرضا محمدیپسند با تأکید بر توانمندی فنی شرکت افزود:«ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با ارتقای کنترل کیفیت، بهبود فرآیند گالوانیزه و توسعه گریدهای خاص، توانسته ورقهایی با استحکام بالا و قابلیت شکلدهی مناسب تولید کند که نیازهای صنایع ساختمانی و لوازم خانگی و خودرویی کشور را پاسخ میدهد.»
در بخش پایانی، محسن محمدی از منظر شرکت فولاد مبارکه گفت:«گرید DX51D+Z از نوع فولادهای کمکربن و مناسب برای شکلدهی سرد است، اما استحکام نسبتاً پایینی دارد. گریدهای سازهای مانند S220GD تا S350GD با مکانیزمهای استحکامدهی محلول جامد، استحکام بالاتر و چقرمگی مطلوبتری دارند و میتوانند جایگزین مناسبی برای گرید DX51D در صنعت ساختمان کشور باشند. توسعه این دسته از محصولات در شرکت ورق خودرو با حمایت فولاد مبارکه صورت گرفته است و این همکاری جهت تولید گریدهای با استحکام بالاتر، نظیر گریدهایS420GD و S500GD ادامه دارد.»
این پنل با استقبال فعالان صنعت فولاد همراه شد و بر توسعه همکاریهای فنی و تولید گریدهای خاص برای بازار ساختمان تأکید کرد.