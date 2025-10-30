پنل تخصصی «گریدهای فولادی استحکام بالا در صنعت ساختمان» با حضور شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در سمپوزیوم فولاد کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، در ابتدای نشست، محمد کارگر با اشاره به نیاز صنعت ساختمان به گریدهای با استحکام بالاتر گفت:«در حال حاضر، در صنعت ساختمان، عمدتا از گرید DX51 استفاده میشود؛ اما با توجه به استحکام پایین این گرید و نیاز پروژه‌های ساختمانی به گریدهای ویژه لا استحکام بالاتر نظیر گریدهای فولاد S280GD، S350GD و S420GD، ضرورت معرفی و ثبت این گریدها در نظام مهندسی ساختمان احساس می‌شود. در حال حاضر شرکت ورق خودرو تنها شرکتی است که توانایی تولید این گریدها را دارد و اقدامات لازم برای ثبت آن‌ها در حال انجام است.»

در ادامه، محمدرضا محمدی‌پسند با تأکید بر توانمندی فنی شرکت افزود:«ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با ارتقای کنترل کیفیت، بهبود فرآیند گالوانیزه و توسعه گریدهای خاص، توانسته ورق‌هایی با استحکام بالا و قابلیت شکل‌دهی مناسب تولید کند که نیازهای صنایع ساختمانی و لوازم خانگی و خودرویی کشور را پاسخ می‌دهد.»

در بخش پایانی، محسن محمدی از منظر شرکت فولاد مبارکه گفت:«گرید DX51D+Z از نوع فولادهای کم‌کربن و مناسب برای شکل‌دهی سرد است، اما استحکام نسبتاً پایینی دارد. گریدهای سازه‌ای مانند S220GD تا S350GD با مکانیزم‌های استحکام‌دهی محلول جامد، استحکام بالاتر و چقرمگی مطلوب‌تری دارند و می‌توانند جایگزین مناسبی برای گرید DX51D در صنعت ساختمان کشور باشند. توسعه این دسته از محصولات در شرکت ورق خودرو با حمایت فولاد مبارکه صورت گرفته است و این همکاری جهت تولید گریدهای با استحکام بالاتر، نظیر گریدهایS420GD و S500GD ادامه دارد.»

این پنل با استقبال فعالان صنعت فولاد همراه شد و بر توسعه همکاری‌های فنی و تولید گریدهای خاص برای بازار ساختمان تأکید کرد.

