حضور شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با هدف هم‌افزایی، تبادل تجربه و آشنایی با آخرین دستاوردهای صنعت فولاد کشور، در سمپوزیوم فولاد ایران ۱۴۰۴ حضور فعال داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ورق خودرو چهار محال بختیاری، در این سمپوزیوم، موضوع «چرخش فولاد، چرخش اقتصاد» به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مطرح شد؛ رویکردی مبتنی بر اقتصاد چرخشی و فولاد سبز که بر بازیافت ضایعات، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده دوباره از مواد در زنجیره تولید تأکید دارد.

در این رویداد، بر لزوم حرکت صنعت فولاد ایران به سمت توسعه پایدار و بهره‌وری بیشتر از منابع طبیعی تأکید شد. اجرای الگوی اقتصاد چرخشی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و ارتقای جایگاه جهانی فولاد کشور شود.

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری نیز همسو با سیاست‌های گروه فولاد مبارکه، برنامه‌های خود را در راستای کاهش ضایعات، بازیافت مواد مصرفی و تولید سبز دنبال می‌کند و حضور در این سمپوزیوم را فرصتی برای تقویت همکاری‌های علمی و صنعتی در مسیر اقتصاد پایدار می‌داند.

