مهدی نصر آزادانی، مرد سال فولاد ایران شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در جریان برگزاری سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴، مهدی نصر آزادانی، از پیشکسوتان برجسته و تأثیرگذار صنعت فولاد کشور و معاون بهره‌برداری شرکت صبا فولاد خلیج فارس، با رأی خبرگان و کارشناسان صنعت فولاد به عنوان هفتمین مرد سال فولاد ایران انتخاب شد.

در آیین اختتامیه سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ ، با اعطای تندیس مرد سال فولاد ایران از مهدی نصر آزادانی معاون بهره‌برداری شرکت صبا فولاد خلیج فارس، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

اجرای پروژه‌های ریل ملی، ورق سبا و افزایش ۶۰ درصدی تولید بریکت گرم صبا فولاد خلیج فارس و عبور از ظرفیت اسمی این کارخانه از جمله اقدامات اثر گذار این مدیر با تجربه فولادی است.

نصر در کروپ، زیمنس و کوتنر آلمان، دانیلی ایتالیا وشفلد انگلستان، آموزش های بسیاری در زمینه صنعت فولاد دیده است.

سمپوزیوم فولاد به عنوان یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های سالانه در تقویم صنعت فولاد ایران، با حضور مدیران ارشد شرکت‌های فولادی، پژوهشگران، اساتید دانشگاهی، متخصصان و فعالان این حوزه برگزار شد.

