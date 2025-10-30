خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهدی نصر آزادانی، مرد سال فولاد ایران شد

مهدی نصر آزادانی، مرد سال فولاد ایران شد
کد خبر : 1707096
لینک کوتاه کپی شد.

در آیین اختتامیه سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ ، با اعطای تندیس مرد سال فولاد ایران از مهدی نصر آزادانی معاون بهره‌برداری شرکت صبا فولاد خلیج فارس، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در جریان برگزاری سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴، مهدی نصر آزادانی، از پیشکسوتان برجسته و تأثیرگذار صنعت فولاد کشور و معاون بهره‌برداری شرکت صبا فولاد خلیج فارس، با رأی خبرگان و کارشناسان صنعت فولاد به عنوان هفتمین مرد سال فولاد ایران انتخاب شد.

در آیین اختتامیه سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ ، با اعطای تندیس مرد سال فولاد ایران از مهدی نصر آزادانی معاون بهره‌برداری شرکت صبا فولاد خلیج فارس، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

اجرای پروژه‌های ریل ملی، ورق سبا و افزایش ۶۰ درصدی تولید بریکت گرم صبا فولاد خلیج فارس و عبور از ظرفیت اسمی این کارخانه از جمله اقدامات اثر گذار این مدیر با تجربه فولادی است.

نصر در کروپ، زیمنس و کوتنر آلمان، دانیلی ایتالیا وشفلد انگلستان، آموزش های بسیاری در زمینه صنعت فولاد دیده است.

سمپوزیوم فولاد به عنوان یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های سالانه در تقویم صنعت فولاد ایران، با حضور مدیران ارشد شرکت‌های فولادی، پژوهشگران، اساتید دانشگاهی، متخصصان و فعالان این حوزه برگزار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ