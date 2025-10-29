تمرکز فولاد مبارکه بر نوآوری برای توسعه کسبوکارهای جدید
محمدرضا شریفی، سرپرست معاونت استراتژی و توسعه فناوری گروه فولاد مبارکه، در پنل «استراتژی نوآورانه و نقش صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر» در نمایشگاه فولاد کیش ۱۴۰۴ تأکید کرد که آینده صنعت فولاد بدون بهرهگیری از فناوریهای نو و ایجاد زیستبوم نوآوری، مسیری سخت و پرریسک خواهد داشت. او گفت فولاد مبارکه با هدف ارزشآفرینی فناورانه در حال گسترش فعالیتها در حوزه کسبوکارهای نو است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، محمدرضا شریفی، سرپرست معاونت استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه، با تشریح راهبرد نوآوریمحور این گروه صنعتی گفت: نوآوری امروز در چشمانداز فولاد مبارکه جایگاه ویژهای پیدا کرده و برای آن زیستبومی شکل گرفته است که بازیگران مختلف در آن مشارکت دارند؛ این زیستبوم تنها به شرکتها محدود نیست؛ دانشگاهها، مراکز علمی و فناوری و حتی نهادهای حاکمیتی مانند معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری نیز بخشی از این اکوسیستم هستند. هدف اصلی این ساختار، ارزشآفرینی از محل فناوری و حرکت به سوی توسعه کسبوکارهای جدید است.
شریفی با اشاره به اهمیت فناوریهای نو در آینده صنعت فولاد توضیح داد: شرکتهایی مانند فولاد مبارکه برای حفظ پایداری و تداوم توسعه، ناچار به استفاده از تکنولوژیهای جدید در حوزههای مختلف از جمله فولاد سبز، اقتصاد چرخشی، هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات هستند. در صورت بیتوجهی به این حوزهها، خطر عقبماندگی و حتی خروج از رقابت وجود دارد.
به گفته او، فولاد مبارکه در سالهای گذشته اقدامات مؤثری در حوزه نوآوری انجام داده و نتایجی نیز به دست آورده است، اما اکنون زمان آن رسیده که دستاوردهای نوآورانه بهصورت ارزش اقتصادی و بازگشت سرمایه برای شرکت و کشور دیده شود.
وی با اشاره به روند جهانی نوآوری گفت: دنیا پنج نسل نوآوری را پشت سر گذاشته و امروز نوآوری باید با محوریت ایجاد ارزش فناورانه و همکاری میان همه بازیگران انجام شود. برای تحقق این همکاریها، وجود یک نقطه کانونی هماهنگکننده ضروری است.
شریفی ایجاد صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر در فولاد مبارکه را نمونهای از این نگاه دانست و عنوان کرد: این صندوق بهعنوان یک الگو توانسته بازیگران مختلف را گردهم آورد و راه را برای توسعه کسبوکارهای دانشبنیان در زنجیره فولاد هموار کند؛ و در پایان تأکید کرد، هدف فولاد مبارکه این است که در کنار تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، به یکی از پیشگامان توسعه کسبوکارهای نو با محوریت فناوری در صنعت فولاد کشور تبدیل شود.