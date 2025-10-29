رئیس هیئت عامل ایمیدرو:
عرضه ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد در تالار دوم کلید خورد
رئیس هیأت عامل ایمیدرو، از عرضه ارز حاصل از صادرات شرکتهای زنجیره فولاد کشور در تالار دوم خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف افزایش شفافیت ارزی و تقویت توان سرمایهگذاری شرکتهای صادراتمحور موفق مانند فولاد هرمزگان اتخاذ شده و این اقدام گامی در جهت تأمین مالی طرحهای توسعهای و حمایت از تداوم صادرات جنوب کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، رئیس هیأت عامل ایمیدرو در سخنرانی خود در بیستوهفتمین همایش پژوهشگران صنعت فولاد کشور (سمپوزیوم فولاد ۴۰۴) در جزیره کیش اظهار کرد: زنجیره صنعت فولاد کشور تقسیمبندی شده و بر اساس تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز حاصل از صادرات شرکتهای فعال در این زنجیره در تالار دوم عرضه خواهد شد. این اقدام ضمن افزایش شفافیت و انضباط مالی، امکان گردش بهینه منابع را برای توسعه طرحهای نیمهتمام و پروژههای زیربنایی صنعت فولاد فراهم میکند.
وی در ادامه با تشریح برنامههای آینده ایمیدرو گفت: چهار محور اصلی مدیریت جدید ایمیدرو شامل تکمیل زنجیره ارزش با تمرکز بر طرحهای نیمهتمام، توسعه فناوریهای نوین و حرکت بهسوی فولاد سبز، تقویت زیرساختهای انرژی، آب و حملونقل از طریق سرمایهگذاری مشترک با بخش خصوصی، و رفع موانع تولید و حمایت از صنایع معدنی است.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو تأکید کرد: اکنون زمان تحول کیفی و فناورانه در صنعت فولاد کشور فرا رسیده است. حرکت به سوی تولید هوشمند، دیجیتالسازی خطوط تولید و بهرهگیری از انرژیهای پاک، مسیر دستیابی ایران به جایگاه رقابتی در بازار جهانی فولاد را هموار خواهد کرد.
سمیعینژاد در پایان خاطرنشان کرد: ایمیدرو خود را متعهد میداند که با تکیه بر دانش، تجربه و همکاری ملی، مسیر اجرای کامل و بهروزرسانی طرح جامع فولاد را دنبال کند تا ایران در افق پیشرو جایگاه خود را در میان تولیدکنندگان بزرگ و رقابتپذیر فولاد جهان تثبیت کند.