قدردانی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از کادر بهداشت و درمان این مجتمع صنعتی بهمناسبت روز پرستار
امروز همزمان با ولادت حضرت زینب کبری(سلاماللهعلیها) فرصتی فراهم شد تا در جمع شما بهعنوان کادر درمانی مجتمع فولاد مبارکه حاضر شوم و روز پرستار را به شما تبریک عرض نمایم؛ جاودانه شدن نام حضرت زینب(سلاماللهعلیها) در تاریخ به دلیل وجود ویژگیهای متعدد ایشان ازجمله شجاعت، صبر، استقامت و بردباری ایشان بوده، شخصیتی که بهعنوان زبان ناطق جریان کربلا شناخته میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در دیدار با پرستاران و کادر درمانی اورژانس مجتمع فولاد مبارکه گفت: سختی کار شما پرستاران صبر و حوصلهای است که باید با دقت و ظرافت خاصی در مقابل بیماران داشته باشید، بهخصوص شما که بهعنوان کادر درمانی در یک مجموعه صنعتی هستید، باید نسبت به دیگر مراکز درمانی صبر بیشتری داشته باشید؛ امروز گزارش امیدوارکنندهای از عملکرد کادر درمانی و اورژانس مجتمع فولاد مبارکه ارائه شد که جا دارد از همه شما تشکر کنم.
نباید از مراقبتهای مستمر پزشکی و درمانی کارکنان فولاد مبارکه غافل شوید؛ از طرف دیگر، امروزه ابزارهای هوش مصنوعی برای تشخیص و پیشگیری از بیماریها بسیار کمککننده هستند. ما در نظر داریم تا بخشی از حوزه مسئولیتهای اجتماعی خود را به موضوع سلامت اختصاص دهیم؛ در حال حاضر جهتگیری حوزه مسئولیتهای اجتماعی فولاد مبارکه بر سه محور نقشآفرینی بهعنوان مراقب سلامت، محرومیتزدایی با محوریت روستاها و ترویج فرهنگ قرآنی تمرکز دارد.
گفتنی است، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، امروز (۵ آبانماه)، بهمناسب ولادت حضرت زینب کبری(سلاماللهعلیها) و روز پرستار، با حضور در مرکز اورژانس مجتمع فولاد مبارکه، ضمن تبریک روز پرستار به کارکنان، پرستاران و پزشکان کادر درمانی، با آنان دیدار و گفتوگو کرد.