فولاد هرمزگان، الگویی درخشان از سواحل نیلگون خلیج فارس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در روزگارانی که توسعه صنعتی و رشد پایدار به شاخصی از اقتدار اقتصادی کشورها تبدیل شده، نام فولاد هرمزگان بیش از هر زمان دیگری به عنوان یکی از درخشان ترین ستاره های صنعت فولاد ایران می درخشد. این شرکت نه تنها در حوزه تولید و صادرات موفقیتی چشمگیر کسب کرده، بلکه در سایر عرصه های فرهنگی و ورزشی نیز حضوری پر افتخار و تحسین برانگیز داشته است. حضوری که اثرات آن می تواند مدت ها منشاء امیدواری را در جامعه استانی و کشوری پدیدار نماید. در نیمه نخست سال جاری، رکورد شکنی های پی در پی در خطوط تولید فولاد هرمزگان، تصویری روشن از مدیریت هدفمند، همدلی کارکنان و توان فن آورانه بالا ارائه داد. بطوریکه دستیابی به ظرفیت های جدید تولید و برنامه ریزی هوشمندانه برای افزایش بهره وری، این مجموعه را در میان واحد های پیشرو صنعت فولاد کشور قرارداده است و این در حالی است، که مشکلاتی همچون ناترازی انرژی و اثرات تحریم های ظالمانه و ... کماکان دشواری هایی را می آفرینند. در عرصه صادرات نیز، فولاد هرمزگان با حضور موثر و پایدار در بازارهای بین المللی توانسته ضمن تامین بخشی از نیاز داخلی، ارزآوری قابل توجهی برای کشور ایجاد کند اقدامی که نشان دهنده نقش ارزشمند این شرکت در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و پویایی اقتصاد استان هرمزگان است. اما موفقیت های فولاد هرمزگان تنها به بخش صنعت محدود نمی شود. تیم فوتبال ساحلی این شرکت با حضوری خیره کننده و کسب مقام قهرمانی کشور " قبل از پایان لیگ" بار دیگر پیوند میان تلاش صنعتی و شور اجتماعی را به زیبایی معنا کرد. این دستاورد نمادی از روحیه همدلی پشتکار و انگیزه بالای کارکنان مجموعه ای است که رشد را نه فقط در آمار تولید بلکه در فرهنگ سازمانی و نشاط اجتماعی و فرهنگی جست و جو می کند.

فولاد هرمزگان امروز بیش از یک کارخانه تولیدی است این مجموعه به یک الگو در توسعه متوازن صنعتی و اجتماعی تبدیل شده است و ادامه این مسیر با تکیه بر دانش بومی،مدیریت علمی و سرمایه انسانی ارزشمند، می تواند الهام بخش بسیاری از صنایع دیگر در مسیر تحقق ایرانی پیشرفته و مقتدر باشد.

بدیهی است ادامه و تقویت این روند مثبت و اثرگذار نیازمند تکمیل حلقه های حمایتی در تمامی جوانب می باشد که بخش استانی آن نیز همچون گذشته اثرات مبارک خود را در ایجاد هر چه بیشتر این وفاق و همدلی ایفا می نماید.

انتهای پیام/