فولاد هرمزگان 12.8 درصد از تولید تختال کشور را در اختیار گرفت
شرکت فولاد هرمزگان با تولید حدود 741 هزار تن تختال در شش ماه نخست سال 1404 موفق به کسب 12.8 درصد از سهم تختال و 5 درصد سهم تولید فولاد میانی کشور شده که این عملکرد به ترتیب رشد 2.8 درصدی و 1.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، با اینکه فولادسازان کشور و به‌ویژه فولاد هرمزگان در ماه‌های ابتدایی سال جاری فعالیت خود را با رشد تولید و رکوردشکنی آغاز کردند، اما از همان اوایل امسال محدودیت برق گریبان آنان را گرفت و به‌نوعی ترمز رشد تولید فولاد کشور کشیده شد. ناگفته نماند که این صنعت در حوزه انرژی در فصل گرم سال با کمبود برق و در فصل سرد سال با کمبود گاز مواجه است و این مشکل که هر سال نیز در حال افزایش است، صنعت فولاد را با «تولید ازدست‌رفته فولاد» مواجه می‌کند.

صنعت فولاد کشور در سال‌های اخیر به رسالت خود مبنی بر جهش تولید و توسعه ظرفیت عمل کرده، اما ناترازی انرژی مانع توسعه تولید در این حوزه شده و به‌نوعی بزرگ‌ترین چالش حال حاضر صنعت فولاد کشور به شمار می‌رود.

اتخاذ استراتژی هوشمندانه و برنامه‌ریزی بسیار دقیق

با وجود تمام مشکلات ناشی از کمبود انرژی، شرکت فولاد هرمزگان با اتخاذ استراتژی هوشمندانه و برنامه‌ریزی بسیار دقیق در فصل تابستان، با خرید به‌موقع برق از بورس انرژی کشور در مقاطع زمانی مختلف و برنامه‌ریزی برای تولید، موفق شد 741 هزار و 274 تن تختال در نیمه نخست امسال تولید کند که حکایت از رشد 32 درصدی در مقایسه با شش‌ماهه نخست سال پیش دارد.
تولید تختال فولاد هرمزگان در نیمه نخست سال قبل 561 هزار تن و سهم این شرکت از تولید تختال در کشور (5 میلیون و 560 هزار تن) حدود 10 درصد بود. طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تولید تختال فولادی در کشور طی شش‌ماهه نخست امسال به 5 میلیون و 788 هزار تن رسید و فولاد هرمزگان با تولید 741 هزار تن، توانست 12.8 درصد از تختال کشور را تولید کند که 2.8 درصد بیشتر از سال گذشته است.

گفتنی است؛ تولید فولاد میانی کشور نیز در نیمه نخست سال گذشته حدود 14 میلیون و 380 هزار تن بود و فولاد هرمزگان با 561 هزار تن، 3.9 درصد از این میزان سهم داشت. این در حالی است که تولید فولاد خام کشور در نیمه نخست امسال به 14 میلیون و 836 هزار تن رسید و فولاد هرمزگان به حدود 5 درصد سهم از تولید فولاد میانی کشور دست یافت. به این ترتیب سهم این شرکت از تولید فولاد میانی کشور بیش از یک درصد افزایش یافته است.

