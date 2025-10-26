فولاد هرمزگان مرکز توسعه و تولید محصولات خاص با ارزش افزوده بالا در کشور خواهد شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در این جلسه که با حضور شهرام عباسی، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه (MSTID Fund) ، برگزار شد، مباحثی مهم در زمینه‌های توسعه و تولید گریدهای ویژه و محصولات با ارزش افزوده بالا، لزوم استقرار اقتصاد چرخشی و تعامل مشترک برای اجرای مؤثرتر این رویکرد در فولاد هرمزگان مطرح شد.

همچنین در این نشست، تبادل نظر در خصوص مسیر و نقشه‌ راه تحول دیجیتال و تحول تکنولوژی در فولاد هرمزگان انجام شد و طرفین بر هم‌افزایی دو مجموعه در ایجاد اکوسیستم نوآوری در منطقه هرمزگان و راه‌اندازی مرکز نوآوری برای توسعه محصولات با ارزش افزوده بیشتر در استان تأکید کردند.

در پایان، حضور فعال و اثرگذار همکاران فولاد هرمزگان در این مرکز و ارتباط با جامعه نخبگانی کشور، به عنوان گامی مهم در جهت ارتقای بهره‌وری، توسعه نوآوری و پیشبرد اهداف صنعتی استان مورد تأکید قرار گرفت.