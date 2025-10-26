خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رکوردشکنی در فروش و حمل ورق گالوانیزه در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری:

جهش ۲۲ درصدی عملکرد شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری در حوزه فروش و حمل محصول

جهش ۲۲ درصدی عملکرد شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری در حوزه فروش و حمل محصول
کد خبر : 1705204
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری، از شرکت‌های تابعه گروه فولاد مبارکه، با ثبت رکوردی تازه در حوزه فروش و حمل محصولات گالوانیزه، گامی دیگر در مسیر تعالی و توسعه پایدار برداشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری، ،در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ میزان حمل روزانه ورق گالوانیزه به ۳ هزار و ۴۴۸ تن رسید و در مجموع طی یک دوره ۳۰ روزه، فروش و حمل این محصول به رقم ۵۶ هزار و ۹۵۲ تن افزایش یافت. این رکورد، نسبت به عملکرد پیشین در شهریورماه سال جاری به میزان۴۶ هزار و ۷۲۵ تن، رشد بیش از ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد.

محمد کارگر، مدیر فروش شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری در تشریح این دستاورد گفت: تحقق این موفقیت نتیجه برنامه‌ریزی منسجم، بهره‌گیری از توان کارشناسی نیروهای متخصص و هماهنگی مؤثر میان واحدهای مختلف سازمان است. این رکورد نشان‌دهنده‌ی پویایی، انضباط کاری و نگاه مشتری‌محور در مجموعه ورق‌خودرو است که توانسته با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، جایگاه خود را در بازار محصولات گالوانیزه کشور بیش از پیش تقویت کند.


وی افزود: تلاش یکپارچه تمامی همکاران در بخش‌های فروش، برنامه‌ریزی، حمل‌ونقل و خدمات پشتیبانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این هدف ایفا کرده است. این موفقیت نه‌تنها حاصل عملکرد یک بخش، بلکه نتیجه هم‌افزایی و کار تیمی در سطح کلان شرکت است.

در ادامه، فردین علی‌میرزایی، مدیر تولید شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری نیز با قدردانی از همکاری واحدهای مختلف گفت: بی‌تردید دستیابی به چنین موفقیتی بدون هماهنگی مؤثر میان واحدهای تولید، فروش، انبار کلاف و بخش جرثقیل ممکن نبود و از تلاش صادقانه، دقت و پیگیری همکاران در فرآیند سفارش‌گذاری و تحویل به‌موقع محصولات صمیمانه قدردانی می‌کنم و ثبت این موفقیت را حاصل همدلی، تعهد و روحیه بالای همکاری در خانواده بزرگ ورق‌خودرو می دانم.

گفتنی است، شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری با برخورداری از پیشرفته‌ترین خطوط تولید ورق‌های گالوانیزه و در اختیار داشتن بیش از نیمی از بازار داخلی این محصولات، نقشی کلیدی در تأمین نیاز صنایع خودروسازی و لوازم‌خانگی کشور ایفا می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ