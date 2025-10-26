رکوردشکنی در فروش و حمل ورق گالوانیزه در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری:
جهش ۲۲ درصدی عملکرد شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری در حوزه فروش و حمل محصول
شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری، از شرکتهای تابعه گروه فولاد مبارکه، با ثبت رکوردی تازه در حوزه فروش و حمل محصولات گالوانیزه، گامی دیگر در مسیر تعالی و توسعه پایدار برداشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری، ،در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ میزان حمل روزانه ورق گالوانیزه به ۳ هزار و ۴۴۸ تن رسید و در مجموع طی یک دوره ۳۰ روزه، فروش و حمل این محصول به رقم ۵۶ هزار و ۹۵۲ تن افزایش یافت. این رکورد، نسبت به عملکرد پیشین در شهریورماه سال جاری به میزان۴۶ هزار و ۷۲۵ تن، رشد بیش از ۲۲ درصدی را نشان میدهد.
محمد کارگر، مدیر فروش شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری در تشریح این دستاورد گفت: تحقق این موفقیت نتیجه برنامهریزی منسجم، بهرهگیری از توان کارشناسی نیروهای متخصص و هماهنگی مؤثر میان واحدهای مختلف سازمان است. این رکورد نشاندهندهی پویایی، انضباط کاری و نگاه مشتریمحور در مجموعه ورقخودرو است که توانسته با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، جایگاه خود را در بازار محصولات گالوانیزه کشور بیش از پیش تقویت کند.
وی افزود: تلاش یکپارچه تمامی همکاران در بخشهای فروش، برنامهریزی، حملونقل و خدمات پشتیبانی، نقش تعیینکنندهای در تحقق این هدف ایفا کرده است. این موفقیت نهتنها حاصل عملکرد یک بخش، بلکه نتیجه همافزایی و کار تیمی در سطح کلان شرکت است.
در ادامه، فردین علیمیرزایی، مدیر تولید شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری نیز با قدردانی از همکاری واحدهای مختلف گفت: بیتردید دستیابی به چنین موفقیتی بدون هماهنگی مؤثر میان واحدهای تولید، فروش، انبار کلاف و بخش جرثقیل ممکن نبود و از تلاش صادقانه، دقت و پیگیری همکاران در فرآیند سفارشگذاری و تحویل بهموقع محصولات صمیمانه قدردانی میکنم و ثبت این موفقیت را حاصل همدلی، تعهد و روحیه بالای همکاری در خانواده بزرگ ورقخودرو می دانم.
گفتنی است، شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری با برخورداری از پیشرفتهترین خطوط تولید ورقهای گالوانیزه و در اختیار داشتن بیش از نیمی از بازار داخلی این محصولات، نقشی کلیدی در تأمین نیاز صنایع خودروسازی و لوازمخانگی کشور ایفا میکند.