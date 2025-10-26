خبرگزاری کار ایران
حضور شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در نمایشگاه بین‌المللی فولاد کیش(۱۴۰۴)

حضور شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در نمایشگاه بین‌المللی فولاد کیش(۱۴۰۴)
کد خبر : 1705194
نمایشگاه بین‌المللی فولاد کیش (۱۴۰۴) در محل نمایشگاه بین‌المللی جزیره کیش از تاریخ ۶ تا ۸ آبان ماه با حضور جمع کثیری از شرکت خارجی و داخلی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ورق خودرو چهار محال بختیاری، شرکت ورق خودروی چهار محال و بختیاری نیزبه عنوان بزرگترین تأمین‌کننده گریدهای مختلف ورق گالوانیزه در کشور در سالن B در پاویون گروه فولاد مبارکه،آخرین دستاوردهای خود را به بازدیدکنندگان عرضه خواهد نمود.

 

 

 

 

 

