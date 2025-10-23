دیدار معاون نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید کشور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان با قائم مقام مدیرعامل فولاد خوزستان

در این دیدار که ظهر چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور سید رضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان و محمدطاهر احمدی مدیر بازرسی و نظارت شرکت برگزار شد، مخبر دزفولی گفت: مفتخریم که بخش عمده ای از کارکنان پرتلاش شرکت متعلق به خانواده شهدا و ایثارگران هستند.

رییس شورای عالی فرهنگی شرکت فولاد خوزستان در ادامه مروری به برنامه های مهم فرهنگی اجرا شده از جمله اعزام خانواده شهدا به مشهد مقدس و برگزاری باشکوه سالیانه یادواره شهدای شرکت فولاد خوزستان و دوشنبه های عاشورایی به نام و یاد شهدا داشتند.

در پایان این دیدار مسلم رحیمی و سید رضا حسینی ضمن اشاره به جایگاه بی نظیر شرکت فولاد خوزستان در استان خوزستان، از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی آن تجلیل کردند و ضمن تشکر از همکاری های مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان و حمایت از خانواده شهدا و ایثارگران خواستار استمرار این رویکرد شدند.

