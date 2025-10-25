معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه خبر داد:
ثبت بالاترین رکوردهای تولید روزانه و ماهانه در تاریخ فولاد مبارکه
با برنامهریزی هوشمندانه و همت والای کارکنان فولاد مبارکه سه رکورد تاریخی در تولید آهن اسفنجی، فولاد خام و محصول سرد به ثبت رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، غلامرضا سلیمی ،معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه، ضمن اعلام این خبر گفت: در ماههای فروردین، اردیبهشت، مهر و آبان که فولادسازان، ازجمله فولاد مبارکه، با محدودیت کمتری در زمینه مصارف برق و گاز مواجهاند، فرصت مناسبی برای تولید حداکثری و رکوردشکنی فراهم میشود. خوشبختانه در نواحی مختلف فولاد مبارکه و برخی از شرکتهای گروه، ازجمله شرکت فولاد و نورد سبا و شرکت فولاد سفیددشت نیز امکان ثبت این رکوردهای ماهانه در مهرماه که از ماههای سیروزه است فراهم شد و همکاران با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود توانستند به رکوردهای جدید تولید ماهانه و روزانهای دست یابند که در تاریخ فولاد مبارکه و گروه بیسابقه است.
جهش ۷ درصدی در تولید آهن اسفنجی
داریوش رشیدی، مدیر ناحیه آهنسازی، در خصوص رکورد جدید بهدستآمده در تولید آهن اسفنجی گفت: در مهرماه سال ۱۴۰۴، ناحیه آهنسازی با تلاشهای شبانهروزی و همافزایی تیمها موفق به ثبت رکورد جدید تولید آهن اسفنجی شد. این دستاورد بزرگ، با افزایش ۷ درصدی تولید نسبت به مهرماه سال گذشته، معادل ۷۷۱ هزار و ۷۱۵ تن آهن اسفنجی در مجموع واحدهای احیا مستقیم ۱ و ۲ به دست آمد. این موفقیت حاصل برنامهریزی دقیق، اجرای بهینه فرایندها و کاهش توقفات، استفاده حداکثری از ظرفیتها و تولید گندله باکیفیت بوده است.
وی تصریح کرد: با استفاده از دادهها و تحلیلهای مستمر، توانستیم زمانهای توقف غیرضروری را به حداقل برسانیم که این امر تأثیر مستقیمی در افزایش تولید و عبور از مرزهای تعیینشده داشت. در کنار این، تلاشهای شبانهروزی تیمهای فنی و نگهداری نیز قابلتقدیر است. این عزیزان در مواجهه با مشکلات فنی و چالشهای موجود، با مدیریت بهینه و اجرای سریع تعمیرات، شرایط را برای تولید مستمر فراهم آوردند.
بهبود عملکرد تجهیزات و افزایش راندمان واحدهای احیا مستقیم در اولویت
محمدرضا فتحی، مدیر واحد احیا مستقیم نیز در این خصوص اظهار داشت: در واحد احیا مستقیم با هدف افزایش کیفیت و بهرهوری، همواره به دنبال بهبود فرایندها بودهایم. این موفقیت نتیجه همکاری دقیق و نزدیک میان تیمهای تولید، فنی و برنامهریزی است. یکی از دلایل اصلی افزایش تولید، تولید گندله با کیفیت عالی در واحد گندلهسازی بود. گندلههای باکیفیت تأثیر زیادی در فرایند احیا مستقیم دارند و این موضوع در ارتقای راندمان و کیفیت آهن اسفنجی تولید شده، نقش اساسی ایفا کرد.
وی ادامه داد: در همین راستا، استفاده حداکثری از ظرفیتهای واحدهای احیا مستقیم نیز یکی دیگر از عوامل کلیدی بود. با تجزیهوتحلیل دادهها و شناسایی گلوگاههای تولید، توانستیم ظرفیتهای موجود را بهینه کنیم و به تولید بیشتر دست یابیم.
فتحی تصریح کرد: در این فرایند هرچند با مشکلات فنی و چالشهای متعدد روبهرو بودیم، اما با همکاری میان تیمهای مختلف تولید و پشتیبانی و همچنین مدیریت دقیق و منسجم، تمامی این موانع را پشت سر گذاشتیم. ما بهعنوان تیم واحد احیا مستقیم، به تلاشهای بیوقفه و همت بالای همکاران خود و دیگر واحدها افتخار میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: آمار تولید آهن اسفنجی در مهرماه سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که تولید واحد احیای مستقیم شماره یک، ۴۸۰ هزار و ۲۵۵ تن، تولید واحد احیای مستقیم شماره دو، ۲۹۱ هزار و ۴۶۰ تن و مجموع تولید احیا مستقیم شماره یک و دو، ۷۷۱ هزار و ۷۱۵ تن بوده است. این در حالی است که در مهرماه سال 1403 تولید احیا مستقیم شماره یک ۴۷۱ هزار و ۶۹۰ تن، تولید احیا مستقیم شماره دو ۲۴۹ هزار و ۱۶۰ تن و مجموع تولید احیا مستقیم شماره یک و دو ۷۲۰ هزار و ۷۵۰ تن بوده است.
مدیر ناحیه آهنسازی در پایان این موفقیت را به مدیریت و کارکنان بخشهای مختلف تولید، پشتیبانی، فنی و نگهداری و همچنین به تمامی ذینفعان فولاد مبارکه تبریک گفت.
ثبت رکورد تولید سیروزه و رکورد روزانه تولید فولاد خام در ناحیه فولادسازی و ریختهگری مداوم
ناحیه فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکه در مهرماه ۱۴۰۴، با تولید ۸۱۰ هزار و ۳۷۳ تن تختال در بازه زمانی سیروزه، موفق به ثبت رکورد ماهانه جدید در کارنامه درخشان تولید خود شد.
مدیر ناحیه فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت: این رکورد در حالی به دست آمد که آخرین رکورد سیروزه تولید مربوط به مهرماه سال 1402 و به میزان ۸۰۱ هزار و ۹۰۰ تن بوده است.
عباس محمدی با بیان اینکه در جریان این رکوردشکنی، مجموعاً ۴۴۳۰ ذوب جهت تولید تختال آماده شد اضافه کرد: علاوه بر ثبت رکورد ماهانه همکاران ما موفق شدند در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ نیز با تولید ۲۹ هزار و ۸۶۸ تن تختال به رکورد روزانه جدیدی دست یابند که نسبت به رکوردهای پیشین با وجود انجام یک ذوب کمتر، ۶۸۷ تن افزایش تولید را نشان میدهد. این موفقیت بیانگر افزایش بهرهوری، بهبود عملکرد تجهیزات و کاهش ضایعات خط تولید است.
وی خاطرنشان کرد: این دستاورد ارزشمند در شرایطی حاصل شد که ناحیه با محدودیتهای شدید منابع آبی مواجه بود. بااینحال، با کنترل دقیق پارامترهای آب بازیابیشده، اجرای برنامهریزی روزانه منسجم و تلاش یکپارچه کارکنان و متخصصان، ضمن حفظ توازن میان تولید تختال فروشی و تختال موردنیاز خطوط نورد گرم و سرد، عملکردی پایدار و کمنظیر رقم حورد.
پویایی و پایداری؛ دو بال موفقیت در تولید
مدیر ناحیه فولادسازی از پویایی و پایداری بهعنوان دو بال موفقیت در این ناحیه نام برد و اضافه کرد: سازمانهایی که در مسیر پویایی و پایداری گام برمیدارند، از مزایایی چون انعطافپذیری، اعتبار، کارایی، سرعت و چابکی برخوردار میشوند. تسلط بر این پارادوکس نیازمند طراحی هوشمندانه زیرساختها، سلسلهمراتب مدیریتی و فرایندهای اجرایی بر پایه پارامترهای بنیادین است که همچون ستونهای اصلی، استواری سازمان را تضمین میکنند.
به گفته محمدی در ناحیه فولادسازی و ریختهگری مداوم، برنامه تولید ماهانه بهصورت دقیق به برنامههای روزانه و شیفتی تبدیل شده و رسالت تولید هر تجهیز شامل کورههای قوس، کورههای پاتیلی، واحد گاززدایی، ماشینهای ریختهگری و تجهیزات پشتیبان، بهروشنی تعریف و رصد میشود. تولید روزانه هر بخش بهصورت مستمر تحلیل شده و علل احتمالی عدم تحقق برنامهها شناسایی و راهکارهای اصلاحی و بهبود توسط واحدهای مرتبط بهسرعت اجرا میگردد.
وی افزود: در نتیجه اقداماتی نظیر جابهجایی ذوب و حداکثر بهرهبرداری از ظرفیت تجهیزات، سرمایه انسانی هوشمند و برنامهریزی دقیق و... دوره کاری هر ذوب به حداقل ممکن کاهش یافت و هماهنگی لازم میان واحدهای فولادسازی، متالورژی ثانویه و ریختهگری مداوم برای ثبت رکوردهای جدید روزانه و ماهانه برقرار شد.
مدیر ناحیه فولادسازی تصریح کرد: این موفقیت بزرگ نشان میدهد با برنامهریزی علمی، استفاده بهینه از منابع، ارتقای بهرهوری و اعتماد به توان داخلی کارکنان، میتوان بر محدودیتها فائق آمد و قلههای جدیدی از موفقیت را فتح کرد.
ثبت دو رکورد روزانه و ماهانه در ناحیه نورد سرد
مدیر ناحیه نورد سرد از کسب دو رکورد روزانه و ماهانه در مهرماه خبر داد.
محسن استکی ضمن قدردانی از تلاش جمعی کارکنان این ناحیه گفت: رکورد ماهانه در خط تمپرمیل در زنجیره قلعاندود نقش بسزایی برای تأمین کلاف سیاه داشته و همزمان نقش کیفی پررنگی نیز دارد.
به گفته وی، تلاشگران خط نورد تمپرمیل ناحیه نورد سرد فولاد مبارکه موفق شدند با ثبت رکورد تولید 13020 تن کلاف در مهرماه ۱۴۰۴ رکورد تولید ماهانه جدیدی را در این خط ثبت کنند و رکورد ماهانه قبلی این خط را که به میزان 13010 تن بود ارتقا دهند.
ثبت رکورد تولید روزانه در خط اصلاح شماره ۳ ناحیه نورد سرد فولاد مبارکه
محسن زارع مدیر محصولات پوششدار و نهایی نورد سرد گفت: در سال «سرمایهگذاری برای تولید»، همکاران پرتلاش خط اصلاح شماره ۳ ناحیه نورد سرد فولاد مبارکه در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ با تولید ۹۰۴ تن کلاف سرد موفق به ثبت رکورد جدید تولید روزانه شدند. این موفقیت در حالی به دست آمد که رکورد قبلی در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۳ با میزان ۸۸۶ تن ثبت شده بود.
رامین خاکساری رئیس خطوط نهایی نورد سرد نیز گفت: تلاش شبانهروزی همکاران خط کورکتیو ۳، همراه با رعایت اصول ایمنی و کیفیت، نقش بسزایی در تحقق اهداف ناحیه نورد سرد داشته است.
وی کسب این موفقیت را به کارکنان این خط و ناحیه نورد سرد تبریک گفت و افزود: این رکورد حاصل همدلی، تلاش جمعی و تمرکز بر بهبود مستمر در مسیر تولید است. این موفقیت نشان میدهد که با روحیه همکاری و باور به توان داخلی، میتوان به اهداف بزرگتری نیز دست یافت.