مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی معدن چین ۲۰۲۵ مطرح کرد:
اعلام آمادگی گروه فولاد مبارکه برای گسترش همکاریهای مشترک با صنعت فولاد چین
معاون وزیر صمت و رئیس هیئتعامل ایمیدرو با همراهی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، با حضور در کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی معدن چین ۲۰۲۵ که از ۲۳ تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (اول تا سوم آبانماه ۱۴۰۴) در مرکز نمایشگاه و همایشهای «مِیجیانگ» شهر تیانجین چین در حال برگزاری است، راهکارهای گسترش همکاری مشترک ایران با چین را در حوزه صنعت فولاد مورد بررسی و تبادلنظر قرار دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، خبرنگار فولاد، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، روز پنجشنبه اول آبان ماه، در کنفرانس بینالمللی معدن چین ۲۰۲۵ در سخنانی، ضمن ارائه گزارش عملکرد فعالیتهای این مجموعه در حوزه پایداری، برای همکاری در سه حوزه تحول دیجیتال، تولید محصولات جدید با ارزشافزوده بالا در حوزه پاییندست نورد سرد و تولید فولاد سبز که جزو حوزههای اولویتدار فولاد مبارکه است، با صنعت فولاد کشور چین اعلام آمادگی کرد.
وی در ادامه، گروه فولاد مبارکه را بزرگترین تولیدکننده محصولات متنوع فولادی ایران معرفی کرد و ایجاد یک دفتر در شهر پکن برای فراهمسازی بستر همکاریهای بیشتر با کشور چین و صنایع فولاد آن را ضروری دانست.
زرندی خاطرنشان کرد: ایران با تولید ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن فولاد خام در سال ۲۰۲۴ در رتبه دهم تولیدکنندگان فولاد جهان قرار دارد و گروه فولاد مبارکه با تولید بیش از ۱۰ میلیون تن فولاد خام در رتبه چهلوچهارم فولادسازان دنیاست.
گفتنی است؛ در این سفر کاری محمدمسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیئتعامل ایمیدرو، در رأس هیئتی از مدیران شرکتهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی در نشستی مشترک با عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در پکن، درباره زمینههای توسعه همکاری با کشور چین و مسیر همکاریها در راستای تحقق اهداف کلان معدن و صنایع معدنی ایران گفتوگو کرد.