معاون سرمایه انسانی شرکت ملی مس در همایش سلامت روان در مجتمع مس سرچشمه خبر داد:
حذف تحویل فیزیکی نسخ پزشکی در شرکت ملی صنایع مس ایران
معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی شرکت ملی صنایع مس ایران از آغاز اجرای پروژه حذف تحویل فیزیکی نسخ پزشکی در این شرکت، در راستای تأکیدات مدیرعامل محترم مبنی بر توجه ویژه به سلامت و رفاه همکاران طی روزهای آتی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مسپرس، دکتر عباس پورافغان در جریان دومین همایش سلامت روان در مجتمع مس سرچشمه، با تأکید بر اهمیت سلامت روان در محیطهای کاری اظهار کرد: سلامت روان مفهومی فراتر از سلامت جسمی است؛ بدون سلامت روان، دستیابی به سلامت اجتماعی، معنوی و جسمی ممکن نیست. این موضوع در شرکت ملی صنایع مس ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به تازهترین تعریف سازمان بهداشت جهانی از اختلالات روانی گفت:آخرین نسخه این سازمان، سلامت روان را در شش محور شامل خوب بودن ذهنی، ادراک خودکارآمدی، استقلال و خودمختاری، شایستگی و وابستگی بیننسلی، خودشکوفایی و همچنین توانمندیهای بالقوه فکری و هیجانی معرفی کرده است.
پورافغان افزود: سازمان بهداشت جهانی امسال را سال سلامت روان در بحران نامگذاری کرده است. بر اساس مطالعات، در بحران ها از هر پنج نفر، یک نفر دچار آسیب جدی در حوزه سلامت روان میشود.
معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به آمارهای داخلی تصریح کرد: میزان اضطراب و افسردگی در ایران بالاتر از میانگین جهانی است. طبق پژوهش مشترک دانشگاه شهید باهنر کرمان و وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کارکنان صنایع معدنی درجاتی از اضطراب، افسردگی یا فرسودگی شغلی را تجربه میکنند.
وی تأکید کرد: در شرکت ملی صنایع مس ایران توجه ویژهای به این موضوع شده است و وضعیت سلامت روان کارکنان نسبت به سایر صنایع معدنی در سطح مطلوبتری قرار دارد. سلامت روان موضوعی فردی نیست، بلکه بهطور مستقیم بر بهرهوری و کیفیت کار تأثیرگذار است.
پورافغان با اشاره به برخی چالشها در حوزه تناسب شغلی گفت: عدم توجه به تناسب شغلی میتواند علاوه بر آسیبهای فردی، منجر به خسارات جمعی در سازمان شود. مطالعات انجامشده در شرکت مس نیز نشان داده است که شرایط کاری سخت، نوبتکاری، مسئولیتهای سنگین و دوری از خانواده از مهمترین عوامل استرسزا و مؤثر بر افسردگی در میان کارکنان هستند.
وی با تأکید بر ضرورت پیشگیری در بروز این عوامل افزود: پیشنهاد میشود کارگروه سلامت روان در شرکت ملی صنایع مس ایران تشکیل شود تا بهصورت ساختارمند به موضوع سلامت روان بالغ بر 200 هزار پرسنل و خانواده هایشان رسیدگی کنند.
پورافغان در ادامه با اشاره به طراحی برنامه جامع سلامت شاغلین گفت: این برنامه بهزودی نهادینه خواهد شد و زمان مشخصی برای اجرای مؤثر آن اختصاص مییابد. همچنین باید پروژههایی تعریف شود که از ظرفیت دانشگاهها و سازمان بهزیستی برای ارتقای سلامت روان کارکنان استفاده شود.
وی افزود:خدمات در این حوزه باید با حفظ محرمانگی، توجه به تغذیه کارکنان و آموزش مدیران میانی در زمینه سلامت روان همراه باشد تا از بروز آسیبهای احتمالی پیشگیری شود.
معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی شرکت ملی صنایع مس ایران در پایان اعلام کرد: در چند روز آینده، با حمایت و تأکید مدیرعامل محترم شرکت و همه همکاران حوزه درمان پروژه حذف تحویل فیزیکی نسخ پزشکی برای نخستینبار در مجموعه ملی صنایع مس ایران آغاز خواهد شد و خدمات مربوطه بهصورت کاملاً برخط در سراسر کشور به همه پرسنل شرکت ارائه خواهد شد.