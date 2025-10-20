عرضه گواهی سپرده کالایی گندله برای اولین بار در کشور توسط چادرملو

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی چادرملو، گواهی سپرده کالایی گندله، اوراق بهاداری است که بیانگر مالکیت مقدار مشخصی گندله در انبارهای مورد تأیید بورس کالاست. این اوراق به‌صورت قابل معامله در بازار ثانویه عرضه می‌شوند و دارندگان آن می‌توانند در ساعات معاملاتی بورس کالا، این اوراق را خریدوفروش کنند.

به این ترتیب، سرمایه‌گذاران بدون نیاز به خرید و نگهداری فیزیکی گندله، امکان سرمایه‌گذاری آسان و با نقدشوندگی بالا در این بخش از زنجیره فولاد را خواهند داشت. افرادی که تمایل به تحویل فیزیکی گندله دارند نیز می‌توانند با خرید این اوراق از انبارهای پذیرش شده شرکت چادرملو، کالای خود را دریافت کنند.

عرضه این اوراق، ضمن اینکه اقدامی مثبت در تامین مالی در بازار سرمایه محسوب می‌شود، می‌تواند مبنایی برای تعیین قیمت کالای اصلی هم قرار گیرد و همچنین زمینه را برای ورود صندوق‌های کالایی به سرمایه‌گذاری در حوزه گندله فراهم می‌کند.

بنابراین صندوق‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده گندله را در امیدنامه خود داشته باشند، می‌توانند این اوراق را در پرتفوی خود قرار دهند. همچنین امکان شکل‌گیری صندوق‌های تخصصی گندله و فولاد نیز وجود دارد که به‌طور اختصاصی در زنجیره فولاد سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

با پذیرش گندله در بورس کالا توسط چادرملو، گام مهمی در مسیر توسعه ابزارهای مالی کالایی و تکمیل زنجیره معاملات فولاد برداشته شده است و انتظار می‌رود این روند در آینده به پذیرش سایر محصولات این زنجیره نیز گسترش یابد.

