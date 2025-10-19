به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، مهسا جنابی، کارشناس سیستم‌های مدیریت کیفیت و سرآمدی شرکت فولاد مبارکه در گفت‎وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: قرار گرفتن شرکت فولاد مبارکه در فهرست کوتاه (Shortlist) جایزه معتبر استیلی 2025 (Steelie Awards) انجمن جهانی فولاد (World Steel) و حضور در میان 7 فولادساز برتر جهان در حوزه پایداری، دستاوردی افتخارآفرین برای صنعت فولاد کشور است. این موفقیت بیانگر آن است که اقدامات فولاد مبارکه در زمینه‌های مدیریت آب، انرژی، پسماند و مسئولیت‌های اجتماعی از سوی مراجع بین‌المللی به‌عنوان نمونه‌ای برجسته از پایداری صنعتی شناخته شده است.

وی در ادامه افزود: جوایز استیلی از سال ۲۰۱۰ میلادی توسط انجمن جهانی فولاد پایه‌گذاری شده و هر سال در مجمع عمومی World Steel به شرکت‌های برتر اعطا می‌شود؛ هدف این جوایز، شناسایی و تقدیر از شرکت‌هایی است که در مسیر نوآوری، کاهش کربن، پایداری زیست‌محیطی، ارتقای سرمایه انسانی و ارتباط مؤثر با جامعه گام‌های مؤثری برداشته‌اند. دریافت یا حتی نامزدی در این جوایز، به معنای قرار گرفتن در میان پیشگامان جهانی صنعت فولاد و تأیید سطح بالای تعهد و عملکرد آن شرکت در زمینه پایداری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

کارشناس سیستم‌های مدیریت کیفیت و سرآمدی شرکت فولاد مبارکه با اشاره به نحوه ارزیابی پروژه‌ها خاطرنشان کرد: یکی از معیارهای کلیدی در انتخاب پروژه‌های برتر، شاخص‌های ESG است که شامل 3 بُعد محیط‌زیست (Environmental، اجتماعی (Social) و حاکمیت شرکتی (Governance) است. فولاد مبارکه هر ساله این شاخص‌ها را به صورت دقیق و مستند به انجمن جهانی فولاد گزارش می‌دهد. محاسبه این شاخص‌ها شامل مواردی همچون شدت انتشار گازهای گلخانه‌ای، مصرف آب، نرخ بازیافت پسماند، ایمنی و بهداشت کارکنان است.

وی اذعان داشت: اهمیت شاخص‌های ESG در این است که تصویری جامع از عملکرد پایدار شرکت ارائه می‌دهند و امکان مقایسه‌ عادلانه میان فولادسازان سراسر جهان را فراهم می‌کنند. اظهارنامه‌های شرکت‌کنندگان در جوایز استیلی نیز بر پایه همین شاخص‌ها بررسی شده تا مشخص شود کدام سازمان‌ها در هر 3 بُعد پایداری بیشترین پیشرفت و اثرگذاری را داشته‌اند.

جنابی در پایان تصریح کرد: اجرای پروژه‌هایی مانند تبدیل لجن صنعتی به ارزش استراتژیک، نمونه‌هایی از رویکردهای نوآورانه فولاد مبارکه در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و بهبود مستمر شاخص‌های ESG است؛ این موفقیت نه تنها جایگاه فولاد مبارکه را به‌عنوان الگوی ملی بنگاه‌داری مسئولانه تثبیت کرده، بلکه آن را در سطح جهانی در کنار شرکت‌هایی چون POSCO، Gerdau و Tata Steel قرار داده است.

