مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خبر داد؛
تضمین ۱۵ ساله کربنزدایی ایران؛ فولاد مبارکه رکورددار حفظ گواهی جهانی اقلیم شد
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از درخشش گروه فولاد مبارکه در عرصه بینالمللی با کسب 3 عنوان برتر خبر داد و گفت: امروز شاهد به ثمر نشستن تلاش جهادگران جبهه تولید کشور در فولاد مبارکه هستیم.
وی در ادامه با تشریح این پروژهها افزود: با اعلام انجمن جهانی فولاد (World Steel Association)، پروژه نوآورانه فولاد مبارکه با عنوان «تبدیل لجن کلاریفایر نورد گرم و پودر اکسیدی نورد سرد به کنسانتره با عیار ۶۹ درصد» در میان 7 طرح برتر فولادی جهان در حوزه پایداری قرار گرفت.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: این پروژه که با هدف بازیابی مواد ارزشمند از پسماندهای صنعتی اجرا شده است، موفق شد علاوه بر رفع یکی از چالشهای زیستمحیطی خطوط نورد گرم و سرد، تولید کنسانتره آهن با خلوص بالا و محصولات جانبی بدون کلر را محقق سازد. دستاورد این نوآوری، سالانه از مصرف ۱۲۵ هزار مترمکعب آب تازه جلوگیری کرده و مانع از انتشار حدود هزار و ۲۹۱ تُن گاز CO₂ در منطقه میشود.
پروژه فولاد مبارکه در جمع 7 طرح منتخب جایزه Steelie Awards 2025 در حوزه پایداری
وی در ادامه اذعان داشت: با ایجاد بیش از ۱۰۰ فرصت شغلی پایدار، نمونهای موفق از تحقق اقتصاد چرخشی و فولاد سبز در مقیاس صنعتی به شمار میرود؛ انجمن جهانی فولاد این طرح را بهعنوان یکی از طرح های منتخب جایزه معتبرExcellence in Sustainability (Steelie Awards 2025) اعلام کرده است.
زرندی تأکید کرد: قرار گرفتن فولاد مبارکه در فهرست نهایی دریافت این جایزه جهانی، گواهی روشن بر تعهد شرکت به نوآوری، پایداری و مسئولیتپذیری محیطزیستی و افتخار دیگری در مسیر حرکت فولاد مبارکه به سوی تولید فولاد سبز و تحقق توسعه پایدار در صنعت فولاد کشور است.
اختصاص گواهی جهانی اقدام اقلیمی به گروه فولاد مبارکه در بین 28 فولادساز برتر جهان
وی عنوان داشت: در جهان امروز که بحران تغییرات اقلیمی به یکی از مهمترین چالشهای جهانی تبدیل شده، فولاد مبارکه با رویکردی دادهمحور، علمی و مسئولانه، پایداری زیستمحیطی را از سطح شعار به عرصه عمل وارد کرده است. فولاد مبارکه با عملکردی مستمر و شفاف در حوزه کاهش انتشار گازهای گلخانهای، توانسته جایگاه خود را در میان برترین بازیگران جهانی صنعت فولاد تثبیت کند.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: براساس آخرین گزارش منتشرشده از سوی انجمن جهانی فولاد (World Steel Association)، نزدیک به ۲۰۰ شرکت فولادی در برنامه بینالمللی "اقدام اقلیمی" مشارکت دارند.
وی اذعان داشت: برنامه بینالمللی "اقدام اقلیمی" یکی از معتبرترین سازوکارهای جهانی برای پایش، اندازهگیری و مقایسه شدت انتشار کربن (CO₂ intensity) در صنعت فولاد است.
زرندی تصریح کرد: در این میان، تنها ۵۸ شرکت موفق به دریافت گواهی اقدام اقلیمی شدهاند، و از میان آنها، فقط ۲۸ شرکت در سطح جهان توانستهاند به مدت ۱۵ سال متوالی و بدون وقفه در این برنامه حضور داشته باشند.
وی عنوان داشت: فولاد مبارکه، اکنون با افتخار در کنار این ۲۸ شرکت قرار گرفته است؛ جایگاهی که تنها از مسیر ثبات، شفافیت دادهها، و تعهد واقعی به پایداری بهدست میآید.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه اضافه کرد: گواهی رسمی صادرشده توسط Worldsteel برای سال ۲۰۲۵، نهتنها تأییدی بر مشارکت ۱۵ ساله فولاد مبارکه در برنامه اقدام اقلیمی است، بلکه نشان میدهد دادههای این شرکت بهعنوان بخشی از معیار جهانی انتشار کربن در صنعت فولاد پذیرفته شدهاند.
وی بیان داشت: این گواهی، تنها یک نماد نیست؛ بلکه سندی رسمی از اعتماد بینالمللی به عملکرد زیستمحیطی فولاد مبارکه است.
زرندی تأکید کرد: این موفقیت در حالی حاصل شده که فولاد مبارکه با اجرای پروژههای هدفمند از جمله توسعه نیروگاههای خورشیدی، بهبود بهرهوری انرژی، اجرای حسابداری گازهای گلخانهای و محاسبه رد پای کربن علاوه بر موفقیت در اخذ گواهینامههای مربوط به استانداردهای بینالمللی ISO 14064 و ISO 14067، مسیر کربنزدایی (Decarbonization Pathway) و دستیابی به فولاد سبز را بهصورت علمی و بلندمدت دنبال میکند.
وی یادآور شد: در چشمانداز فولاد مبارکه، پایداری ادعا نیست؛ بلکه یک انتخاب راهبردی، دادهمحور و مستمر است که در قلب تصمیمات عملیاتی و سرمایهگذاری آینده جای دارد. قرار گرفتن نام فولاد مبارکه در میان ۲۸ شرکت برتر جهانی، نهتنها افتخاری برای صنعت فولاد ایران، بلکه نشانهای روشن از ظرفیتهای جهانی این مجموعه در حرکت بهسوی آیندهای پایدار، مسئولانه و سبز است.
طرح Ergonomica AI فولاد مبارکه بهعنوان طرح برتر ایمنی و سلامت صنعت فولاد جهان
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه همچنین از قرارگیری فولاد مبارکه در میان شرکتهای برتر ایمنی و سلامت جهان خبر داد و گفت: طرح «Ergonomica AI – سامانه هوشمند شناسایی و پیشگیری از ریسکهای ارگونومیک» فولاد مبارکه، از سوی انجمن جهانی فولاد (World Steel Association) بهعنوان یکی از اقدامات برتر نوآورانه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی در سال ۲۰۲۵ انتخاب و در نشریه رسمی این انجمن منتشر شد.
وی در ادامه افزود: این دستاورد، حاصل تلاش متخصصان واحد ایمنی و سلامت فولاد مبارکه در به کارگیری سیستمی هوشمند است که با بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی و تحلیل تصویر، وضعیت بدنی کارکنان را در حین کار بررسی کرده و با استفاده از مدلهای معتبر ارگونومیکی (نظیر REBA و RULA)، ریسکهای حرکتی را شناسایی و بهصورت خودکار گزارش میکند.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: بر اساس دادههای ثبتشده در این سامانه، تعداد روزهای ناشی از مرخصی بیماریهای اسکلتی ـ عضلانی در فولاد مبارکه طی سال ۲۰۲۴ از ۲۶۹۷ روز به ۱۵۵۳ روز کاهش یافته است که به معنای کاهش ۴۲.۴۱ درصدی در این نوع آسیبهاست.
وی ادامه داد: همچنین، میانگین زمان ارزیابی وضعیت بدنی کارکنان از ۲۵ دقیقه به کمتر از ۵ دقیقه رسیده و در مجموع، سرعت تحلیل بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است. این تحول علاوه بر صرفهجویی مستقیم ۵.۵ میلیارد ریال، زمینه کاهش خستگی شغلی، افزایش رضایت و ارتقای بهرهوری کارکنان را نیز فراهم کرده است.
زرندی تصریح کرد: این سامانه بدون نیاز به تجهیزات پوشیدنی و تنها با استفاده از دوربینهای CCTV موجود در محیطهای کاری فعالیت میکند و امکان ارزیابی همزمان چند نفر را در لحظه دارد. افزون بر آن، ایجاد آزمایشگاه تخصصی ارگونومی در فولاد مبارکه، امکان ترکیب ارزیابیهای فیزیکی، شناختی و فیزیولوژیک را فراهم کرده تا دادههای بهدستآمده به اقدامات پیشگیرانه و اصلاح طراحی ایستگاههای کاری منجر شود.
وی بیان داشت: در بخش مقدمه گزارش جهانی Worldsteel، از تمرکز ویژه فولاد مبارکه بر «ارگونومی، سلامت کارکنان و فرهنگ پیشگیری» به عنوان نمونهای الهامبخش برای سایر فولادسازان جهان یاد شده است. انتشار این پروژه در کنار شرکتهایی چون ArcelorMittal، POSCO و Tata Steel، جایگاه فولاد مبارکه را به عنوان پیشگام نوآوری در ایمنی و سلامت شغلی در سطح بینالمللی تثبیت میکند.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه تأکید کرد: هدف از توسعه Ergonomica AI صرفاً طراحی یک نرمافزار نیست، بلکه ایجاد فرهنگ مراقبت هوشمند و تلفیق فناوری با مسئولیتپذیری انسانی است.
وی در پایان عنوان داشت: مسیری که در آینده با نسخههای توسعهیافته این سامانه در سایر واحدها ادامه خواهد یافت. بدون شک این موفقیت، برگ زرین دیگری در کارنامه جهانی گروه فولاد مبارکه و نمادی از توان فنی و نوآوری ایرانی در عرصه سلامت و ایمنی صنعتی است.