مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک مدیرعامل فولاد زاگرس به سمیعی‌نژاد

پیام تبریک مدیرعامل فولاد زاگرس به سمیعی‌نژاد
رضا شریفی، مدیرعامل مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک در پیام تبریکی به محمد مسعود سمیعی‌نژاد نوشت: انتصاب شایسته جنابعالی را به‌عنوان ریاست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، نویدبخش دوران جدیدی از پیشرفت و شکوفایی در بخش معادن و صنایع معدنی کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک، متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمد مسعود سمیعی‌نژاد

ریاست محترم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

با کمال مسرت و خرسندی، انتصاب شایسته جنابعالی را به‌عنوان ریاست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تبریک عرض می‌نمایم. این انتخاب هوشمندانه، نویدبخش دوران جدیدی از پیشرفت و شکوفایی در بخش معادن و صنایع معدنی کشور است.

پیام تبریک مدیرعامل فولاد زاگرس به سمیعی‌نژاد

به‌عنوان مدیرعامل شرکت فولاد زاگرس اندیمشک، با اطمینان کامل از دانش و تجربه ارزشمند جنابعالی، امیدوارم در سایه رهبری شما، گشایش‌های چشمگیری در تولید صنایع فولادی رقم بخورد؛ اکتشاف معادن جدید شتاب گیرد و افق‌های نوینی از ثروت آفرینی برای اقتصاد ملی گشوده شود. ما در فولاد زاگرس اندیمشک، آماده هرگونه همکاری برای تحقق این اهداف والا هستیم و اطمینان داریم که با همت شما، ایران اسلامی به قله‌های تعالی در این عرصه خواهد رسید.

موفقیت روزافزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

رضا شریفی

مدیرعامل شرکت فولاد زاگرس اندیمشک

