نمایشگاه بینالمللی «تبریزمتافو» با حضور وزیر صمت افتتاح شد
بیست و دومین دوره نمایشگاه بینالمللی تخصصی صنایع فولاد، متالورژی، ریختهگری، آهنگری، معادن فلزی، ماشینآلات و صنایع وابسته با عنوان «تبریز متافو ۲۰۲۵» که از ۲۴ لغایت ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ (۱۶ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵) به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تبریز برگزار میشود، با حضور وزیر صمت افتتاح شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، گفتنی است، پاویون گروه فولاد مبارکه شامل شرکتهای ورقخودرو چهارمحال و بختیاری، توانآور آسیا، هلدینگ آتیهفولاد، فولاد متیل، ایریسا، گروه سرمایهگذاری توکافولاد، صنایع نسوز توکا، فرآوردههای نسوزآذر، ایرانذوب و توکاتدارک در غرفه ۱۲۶ سالن امیرکبیر این نمایشگاه با معرفی و ارائه جدیدترین دستاوردهای خود، میزبان فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است.