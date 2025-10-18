مدیریت مصرف؛ پاسخ فولاد مبارکه به چالش آب/ رشد ۲.۲ درصدی تولید فولاد خام در گروه فولاد مبارکه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، غلامرضا سلیمی، در موضوع انتقال صنایع فولادی به سواحل، اصل ایده برای طرح‌های جدید بسیار خوب است؛ به‌ویژه در بخش‌های آب‌بر زنجیره تولید تا مرحله تختال که حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از کل مصرف آب، برق و گاز در همان بخش اتفاق می‌افتد.

فولاد مبارکه با وسعتی بیش از ۳۶ کیلومتر مربع، زیرساختی عظیم دارد که بخش زیادی از آن در زیرزمین قرار گرفته است. محل فعلی فولاد مبارکه با هدف تأمین نیاز داخل کشور، نزدیکی به معادن مواد اولیه، تمرکز ۸۵ درصدی بازار مصرف در نیمه شمالی کشور و ملاحظات پدافند غیرعامل انتخاب شده است.

بحران آب در فولاد مبارکه با مدیریت قابل حل دانسته می‌شود. برداشت از زاینده‌رود تنها یک درصد است و برای تولید هر کیلوگرم فولاد خام حدود ۲.۶ لیتر آب مصرف می‌شود؛ رقمی کمتر از بسیاری از استانداردهای جهانی. کاهش قابل‌توجه مصرف آب، استفاده از پساب شهری و مشارکت در پروژه انتقال آب به استان اصفهان از مهم‌ترین اقدامات این مجموعه در مسیر توسعه پایدار است.

در برنامه‌های توسعه آینده، پروژه‌های جدید فولاد مبارکه در مناطق جنوبی کشور، به‌ویژه در هرمزگان، دنبال خواهد شد تا از منابع آبی پایدارتر استفاده شود و ظرفیت‌های صادراتی کشور نیز افزایش یابد.

