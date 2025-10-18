بازدید وزیر صمت از غرفه چادرملو در متافو تبریز
سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت از غرفه چادرملو در نمایشگاه متافو تبریز بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، وزیر صمت بههمراه جمعی از مدیران بخش دولتی و خصوصی، در مراسمی بهطور رسمی نمایشگاه متافو تبریز را افتتاح کرده و به بازدید از نمایشگاه و توانمندیها و دستاوردهای عرضه شده و نیز گفتگو با مدیران و کارشناسان حاضر در غرفهها پرداخت.
شرکت چادرملو در بیستودومین نمایشگاه بینالمللی فولاد، معادن، فلز، ریختهگری و متالورژی با عنوان متافو تبریز، جدیدترین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته است.
شرکتهای سرمد ابرکوه، پامیدکو، سیپیجی پارس و فلزیابان کویر نیز در این نمایشگاه در کنار چادرملو حضور دارند و مهمترین برنامهها و تازهترین دستاوردهای خود را برای کارشناسان و فعالان حوزه فولاد و معدن به نمایش گذاشتهاند.
لازم به ذکر است؛ غرفه چادرملو در نمایشگاه متافو تبریز روزهای ۲۴ تا ۲۷ مهرماه از ساعت ۱۴ تا ۲۱ در سالن امیرکبیر محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی این شهر پذیرای بازدیدکنندگان است.