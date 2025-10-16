خبرگزاری کار ایران
بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مجتمع مس سونگون

بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مجتمع مس سونگون
جمعی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر سید مصطفی فیض، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، از مجتمع مس سونگون در استان آذربایجان شرقی بازدید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مس‌پرس، در این بازدید که با هدف بررسی آخرین وضعیت تولید، طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های اکتشافی این مجتمع انجام شد، رضا علیزاده نماینده ورزقان و خاروانا و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، زهرا سعیدی نماینده مبارکه، بهنام رضوانی نماینده کلیبر، خداآفرین و هوراند، اردوان اکبرپور نماینده سپیدان و بیضا، امیر توکلی نماینده خواف و رشتخوار، و علی حدادی نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ حضور داشتند.

اعضای کمیسیون در جریان این بازدید، ضمن حضور در بخش‌های مختلف معدن و کارخانه تغلیظ، از نزدیک با روند فعالیت‌های جاری و اقدامات صورت‌گرفته در طرح‌های توسعه‌ای مجتمع آشنا شدند.

