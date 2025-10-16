بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مجتمع مس سونگون

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مس‌پرس، در این بازدید که با هدف بررسی آخرین وضعیت تولید، طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های اکتشافی این مجتمع انجام شد، رضا علیزاده نماینده ورزقان و خاروانا و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، زهرا سعیدی نماینده مبارکه، بهنام رضوانی نماینده کلیبر، خداآفرین و هوراند، اردوان اکبرپور نماینده سپیدان و بیضا، امیر توکلی نماینده خواف و رشتخوار، و علی حدادی نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ حضور داشتند.