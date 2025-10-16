خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حمایت مدیرعامل فولاد هرمزگان؛

بازسازی ورزشگاه تختی و طرح‌های توسعه ورزش‌های ساحلی در دست اقدام است

بازسازی ورزشگاه تختی و طرح‌های توسعه ورزش‌های ساحلی در دست اقدام است
کد خبر : 1700895
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر امور ورزش فولاد هرمزگان، اعلام کرد عملیات بازسازی ورزشگاه تختی بندرعباس طبق برنامه آغاز شده و همزمان طرح‌های ویژه‌ای برای توسعه ورزش‌های ساحلی با همکاری استاندار محترم و نهادهای مسئول در حال پیگیری است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، محمد کارگران در گفت‌وگو با روابط عمومی، در خصوص  اقدامات توسعه‌ای زیرساخت ورزشی فولاد هرمزگان بیان کرد: با نگاه ویژه مدیرعامل فولاد هرمزگان در آماده سازی زیرساخت‌های ورزشی، بازسازی ورزشگاه تختی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است و به جد در حال انجام این مهم هستیم.

وی در ادامه گفت: مرحله عملیات تسطیح زمین چمن تختی بندرعباس طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته انجام شده است.

مدیر امور ورزش شرکت فولاد هرمزگان با بیان اینکه نقشه برداری در حال انجام و تمامی نقاط زمین شناسایی شده است، تصریح کرد: جداسازی و جابه‌جایی دکل‌های نور ورزشگاه نیز دستور کار بعدی ماست.

کارگران در خصوص بازسازی کلی مجموعه ورزشی تختی بندرعباس، عنوان کرد: این موضوع در مرحله اخذ انتخاب مشاور و انتخاب طرح مناسب است تا به زودی طبق جلسات و هماهنگی صورت گرفته با استانداری هرمزگان و اداره کل ورزش و جوانان این توافق نهایی شود.

وی در خصوص ورزش های ساحلی خاطرنشان کرد: طبق دستور مدیرعامل ، طرح‌های ویژه‌ای برای ورزش‌های ساحلی در دست اقدام است که با همکاری و مساعدت استاندار محترم و نهادهای مسئول در حال تامین زیرساخت‌های لازم هستیم و تلاش ما بر این است که  این طرح‌ها هر چه سریع‌تر به مرحله اجرا رسیده و هرمزگان به قطب ورزش‌های ساحلی تبدیل شود.

مدیر امور ورزش شرکت فولاد هرمزگان در پایان به تیم‌های پایه هم اشاره کرد و گفت: طرح اولیه یک زمین چمن مصنوعی نیز در دست تهیه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ