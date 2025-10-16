به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، محمد کارگران در گفت‌وگو با روابط عمومی، در خصوص اقدامات توسعه‌ای زیرساخت ورزشی فولاد هرمزگان بیان کرد: با نگاه ویژه مدیرعامل فولاد هرمزگان در آماده سازی زیرساخت‌های ورزشی، بازسازی ورزشگاه تختی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است و به جد در حال انجام این مهم هستیم.

وی در ادامه گفت: مرحله عملیات تسطیح زمین چمن تختی بندرعباس طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته انجام شده است.

مدیر امور ورزش شرکت فولاد هرمزگان با بیان اینکه نقشه برداری در حال انجام و تمامی نقاط زمین شناسایی شده است، تصریح کرد: جداسازی و جابه‌جایی دکل‌های نور ورزشگاه نیز دستور کار بعدی ماست.

کارگران در خصوص بازسازی کلی مجموعه ورزشی تختی بندرعباس، عنوان کرد: این موضوع در مرحله اخذ انتخاب مشاور و انتخاب طرح مناسب است تا به زودی طبق جلسات و هماهنگی صورت گرفته با استانداری هرمزگان و اداره کل ورزش و جوانان این توافق نهایی شود.

وی در خصوص ورزش های ساحلی خاطرنشان کرد: طبق دستور مدیرعامل ، طرح‌های ویژه‌ای برای ورزش‌های ساحلی در دست اقدام است که با همکاری و مساعدت استاندار محترم و نهادهای مسئول در حال تامین زیرساخت‌های لازم هستیم و تلاش ما بر این است که این طرح‌ها هر چه سریع‌تر به مرحله اجرا رسیده و هرمزگان به قطب ورزش‌های ساحلی تبدیل شود.

مدیر امور ورزش شرکت فولاد هرمزگان در پایان به تیم‌های پایه هم اشاره کرد و گفت: طرح اولیه یک زمین چمن مصنوعی نیز در دست تهیه است.

