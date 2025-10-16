به مناسبت فرا رسیدن روز عصای سفید انجام شد؛
تجلیل از کارمند روشندل شرکت فولاد هرمزگان
به مناسبت فرا رسیدن 23 مهر، روز جهانی عصای سفید، از کارمند روشندل شاغل در شرکت فولاد هرمزگان تجلیل شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، 23 مهر مصادف با 15 اکتبر، روز جهانی نابینایان (عصای سفید) نامگذاری شده است. به همین مناسبت معاون منابع انسانی و تعدادی از مدیران شرکت فولاد هرمزگان، ضمن تبریک این روز، از محمد اخلاصی تقدیر به عمل آوردند. اخلاصی، روشندل و یکی از کارشناسان با تجربه در واحد پشتیبانی فنی فناوری اطلاعات فولاد هرمزگان است.