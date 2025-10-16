به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، 23 مهر مصادف با 15 اکتبر، روز جهانی نابینایان (عصای سفید) نامگذاری شده است. به همین مناسبت معاون منابع انسانی و تعدادی از مدیران شرکت فولاد هرمزگان، ضمن تبریک این روز، از محمد اخلاصی تقدیر به عمل آوردند. اخلاصی، روشندل و یکی از کارشناسان با تجربه در واحد پشتیبانی فنی فناوری اطلاعات فولاد هرمزگان است.