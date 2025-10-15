رکورد حمل و فروش در فولاد سنگان جابهجا شد
شرکت فولاد سنگان در شهریورماه ۱۴۰۴ با ثبت دو رکورد، توانمندی خود در بازرگانی، فروش و مدیریت حملونقل محصولات و تعهد شرکت در زمینه پاسخگویی سریع به تقاضای بازار را به نمایش گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، حمید میری، مدیر خرید مواد اولیه و فروش محصولات شرکت فولاد سنگان، در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی شرکت گفت: بر اساس گزارش بخش برنامهریزی حمل محصول، رکورد جدید حمل روزانه گندله از طریق ریلی و جادهای در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ به میزان 25 هزار 289 تن به ثبت رسید. رکورد قبلی به میزان ۲۴ هزار و ۷۲۱ تن بود. ثبت این رکورد با وجود چالشهای حملونقل و زیرساختی نقطه عطفی در تاریخ عملکرد فروش و حمل محصول شرکت محسوب میشود.
وی افزود: این موفقیت نشان میدهد که زیرساختهای خروج محصول در فولاد سنگان در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد و توانسته است حجم بالایی از تقاضای فوری را در یک روز پوشش دهد.
میری افزود: در شهریورماه ۱۴۰۴، مجموع حمل گندله به ۵۸۳ هزار تن رسید که بالاترین عدد از ابتدای بهرهبرداری تا کنون بوده است. این میزان حمل نسبت به رکورد ۵۰۵ هزار تن خردادماه سال ۱۴۰۳ رشدی چشمگیر ۱۶ درصدی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به سهم حیاتی گندله در صنایع فولادسازی پاییندستی، این پایداری در عرضه، اعتبار فولاد سنگان را بهعنوان یک شریک قابلاعتماد برای صنایع داخلی و خارجی تقویت میکند.
مدیر خرید مواد اولیه و فروش محصولات فولاد سنگان این موفقیت را مرهون برنامهریزی دقیق و هماهنگی منسجم میان واحد تولید، فروش و لجستیک شرکت دانست و افزود: با توجه به فروش سیستمی مجموع ۳ میلیون و ۴۶۵ هزار تن محصول (با احتساب فروش از محل انبار صادراتی و بدون احتساب حمل سفارشهای امانی)، این رکوردشکنیها نشاندهنده پاسخگویی سریع و توانایی شرکت در جابهجایی گندله برای تحویل بهموقع به مشتریان است. همچنین لجستیک کارآمد این شرکت، مدیریت بهینه حمل ریلی و جادهای برای خروج حداکثری محصول از شرکت را نشان میدهد. همچنین فروش ۳ میلیون و ۴۶۵ هزار تن نشاندهنده توانایی واحد لجستیک در پاسخ بهموقع به تقاضای مشتریان است. علاوه بر این، سوابق رکوردشکنی شرکت در سالهای اخیر نشان میدهد که فرهنگ بهبود مستمر در تمامی بخشهای حملونقل شرکت نهادینه شده است.