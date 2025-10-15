خبرگزاری کار ایران
حضور شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری در نمایشگاه بین‌المللی تبریز‌متافو ۲۰۲۵

حضور شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری در نمایشگاه بین‌المللی تبریز‌متافو ۲۰۲۵
بیست‌ودومین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنایع فولاد،متالورژی،ریخته‌گری،آهنگری، معادن فلزی،ماشین‌آلات و صنایع وابسته با عنوان «تبریز‌متافو ۲۰۲۵» از ۲۴ تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ (۱۶ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تبریز برگزار می‌شود. این نمایشگاه یکی از مهم‌ترین رویدادهای تخصصی حوزه فولاد کشور است که بستری برای معرفی توانمندی‌ها و تبادل دانش بین فعالان صنعت فراهم می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهار محال بختیاری، گروه فولاد مبارکه با حضور شرکت‌های زیرمجموعه شامل ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری،توان‌آور آسیا،هلدینگ آتیه‌فولاد، فولاد متیل،ایریسا،گروه سرمایه‌گذاری توکافولاد، صنایع نسوز توکا، فرآورده‌های نسوز آذر،ایران‌ذوب و توکا‌تدارک در قالب پاویون اختصاصی گروه فولاد مبارکه در غرفه ۱۲۶ سالن امیرکبیر حضور خواهد داشت و جدیدترین دستاوردهای خود را در معرض دید متخصصان و صنعتگران قرار می‌دهد.

 

