به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهار محال بختیاری، گروه فولاد مبارکه با حضور شرکت‌های زیرمجموعه شامل ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری،توان‌آور آسیا،هلدینگ آتیه‌فولاد، فولاد متیل،ایریسا،گروه سرمایه‌گذاری توکافولاد، صنایع نسوز توکا، فرآورده‌های نسوز آذر،ایران‌ذوب و توکا‌تدارک در قالب پاویون اختصاصی گروه فولاد مبارکه در غرفه ۱۲۶ سالن امیرکبیر حضور خواهد داشت و جدیدترین دستاوردهای خود را در معرض دید متخصصان و صنعتگران قرار می‌دهد.