خبرگزاری کار ایران
دستاورد های علمی برجسته کارکنان شرکت ورق‌خودرو در سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴

سمپوزیوم فولاد، بستری تخصصی برای تبادل تجربیات، ارائه دستاوردهای پژوهشی و معرفی فناوری‌های نوین در صنعت فولاد کشور فراهم می‌ نماید و فرصت ارتباط مستقیم میان پژوهشگران، متخصصان صنعتی و دانشگاهیان را ایجاد می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری؛ ۲مقاله علمی ارائه شده توسط کارکنان شرکت ورق خودرو در سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴، توسط انجمن آهن و فولاد ایران پذیرفته شد.

بهمن مهراد مدیر تکنولوژی شرکت ورق خودرو ضمن اعلام این خبر گفت؛ مقالات ارسال شده توسط مهندسان شرکت ورق‌خودرو، حاصل تجربیات و مجموعه عملیات پژوهشی و دارای محتوای مفید برای صنعت فولاد کشور و به ویژه فعالان حوزه تولید محصولات گالوانیزه می باشد. مهراد افزود؛ اولین مقاله با عنوان سرباره‌گیری با ربات؛ راهکار هوشمندانه برای افزایش بهره‌وری و کاهش سرباره در صنایع فولاد و گالوانیزه، توسط مهندس غلامرضا امینی کارشناس واحد مهندسی و توسعه تهیه شده و تجربیات عملی شرکت ورق‌خودرو در بهینه‌سازی فرآیند تولید، کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری صنعتی را به نمایش می‌گذارد و این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از فناوری رباتیک در فرآیند سرباره‌گیری می‌تواند همزمان راندمان تولید را افزایش داده و هزینه‌های ناشی از ضایعات و اتلاف مواد را کاهش دهد.

مدیر تکنولوژی شرکت ورق خودرو در خصوص مقاله دوم ارائه شده توسط کارکنان شرکت ورق‌خودرو گفت؛ مقاله دوم با عنوان هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در فولاد سبز،توسط مهندس علی‌رضا نامجو کارشناس واحد تکنولوژی ارائه شده و به بررسی کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در مسیر تولید پایدار و دوست دار محیط‌زیست در صنعت فولاد می‌پردازد. وی خاطرنشان کرد؛این مقاله نشان می‌دهد که بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش اثرات زیست‌محیطی و تحقق اهداف فولاد سبز باشد.

