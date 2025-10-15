بهمن مهراد مدیر تکنولوژی شرکت ورق خودرو ضمن اعلام این خبر گفت؛ مقالات ارسال شده توسط مهندسان شرکت ورق‌خودرو، حاصل تجربیات و مجموعه عملیات پژوهشی و دارای محتوای مفید برای صنعت فولاد کشور و به ویژه فعالان حوزه تولید محصولات گالوانیزه می باشد. مهراد افزود؛ اولین مقاله با عنوان سرباره‌گیری با ربات؛ راهکار هوشمندانه برای افزایش بهره‌وری و کاهش سرباره در صنایع فولاد و گالوانیزه، توسط مهندس غلامرضا امینی کارشناس واحد مهندسی و توسعه تهیه شده و تجربیات عملی شرکت ورق‌خودرو در بهینه‌سازی فرآیند تولید، کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری صنعتی را به نمایش می‌گذارد و این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از فناوری رباتیک در فرآیند سرباره‌گیری می‌تواند همزمان راندمان تولید را افزایش داده و هزینه‌های ناشی از ضایعات و اتلاف مواد را کاهش دهد.

مدیر تکنولوژی شرکت ورق خودرو در خصوص مقاله دوم ارائه شده توسط کارکنان شرکت ورق‌خودرو گفت؛ مقاله دوم با عنوان هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در فولاد سبز،توسط مهندس علی‌رضا نامجو کارشناس واحد تکنولوژی ارائه شده و به بررسی کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در مسیر تولید پایدار و دوست دار محیط‌زیست در صنعت فولاد می‌پردازد. وی خاطرنشان کرد؛این مقاله نشان می‌دهد که بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش اثرات زیست‌محیطی و تحقق اهداف فولاد سبز باشد.