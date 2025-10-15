خبرگزاری کار ایران
در کارخانه شماره۲ شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری:

ورق گالوانیزه با ضخامت ۰/۲۸ میلی‌متر تولید شد

کد خبر : 1700572
خط تولید ورق گالوانیزه کارخانه شماره ۲ شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری موفق شد ورق گالوانیزه با ضخامت ۰/۲۸ میلی‌متر را با کیفیت بالا و ظرفیت عملیاتی بهینه و با استفاده از ورق های فول هارد با ضخامت ۰/۲۶ میلی متر تولید شده در شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد زیرمجموعه شرکت ورق‌خودرو تولید نماید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری؛ بهزاد بهادرانی، معاون بهره‌برداری شرکت ورق‌خودرو، در تشریح اهمیت این موفقیت گفت: تولید ورق گالوانیزه با ضخامت پایین، نتیجه هم‌افزایی و هماهنگی بین واحدهای فنی و بهره‌برداری است. بهادرانی افزود؛دستیابی به این هدف، نه تنها توان عملیاتی کارخانه را افزایش داده، بلکه امکان گسترش تولید محصولات با ضخامت‌های کمتر و ورود به بازارهای جدید را فراهم می‌کند و این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی دقیق، تلاش مستمر کارکنان و حمایت مدیریت ارشد شرکت است.

حمید رضا رضاپور مدیر تولید خط گالوانیزه کارخانه شماره ۲شرکت ورق خودرو در خصوص جزئیات فنی پروژه و چالش‌های فرآیندی تولید این محصول گفت: تولید ورق گالوانیزه با ضخامت ۰.۲۸ میلی‌متر، نیازمند کنترل دقیق یکنواختی ضخامت، بهبود خواص مکانیکی و اطمینان از کیفیت سطحی بالا است. رضا پور تأکید کرد؛با بهره‌گیری از توان خطوط تولید موجود و پیاده‌سازی اصلاحات فنی، توانستیم محصولی پایدار و باکیفیت مطابق با استانداردهای صنعتی و نیازهای بازار داخلی تولید کنیم.

مدیر تولید خط گالوانیزه کارخانه شماره۲ شرکت ورق خودرو افزود؛ بهینه‌سازی زمان فرآیند و هماهنگی بین مراحل نورد و پوشش‌دهی، امکان تولید ورق‌های فول هارد با ضخامت پایین را فراهم کرده است. این محصول نه تنها در زنجیره تأمین ورق‌های پوشش‌دار داخلی کاربرد دارد، بلکه ظرفیت ورود به تولید محصولات ویژه و ارتقای رقابت‌پذیری شرکت در بازارهای داخلی و منطقه‌ای را نیز تقویت می‌کند.

