حمید رضا رضاپور مدیر تولید خط گالوانیزه کارخانه شماره ۲شرکت ورق خودرو در خصوص جزئیات فنی پروژه و چالش‌های فرآیندی تولید این محصول گفت: تولید ورق گالوانیزه با ضخامت ۰.۲۸ میلی‌متر، نیازمند کنترل دقیق یکنواختی ضخامت، بهبود خواص مکانیکی و اطمینان از کیفیت سطحی بالا است. رضا پور تأکید کرد؛با بهره‌گیری از توان خطوط تولید موجود و پیاده‌سازی اصلاحات فنی، توانستیم محصولی پایدار و باکیفیت مطابق با استانداردهای صنعتی و نیازهای بازار داخلی تولید کنیم.

مدیر تولید خط گالوانیزه کارخانه شماره۲ شرکت ورق خودرو افزود؛ بهینه‌سازی زمان فرآیند و هماهنگی بین مراحل نورد و پوشش‌دهی، امکان تولید ورق‌های فول هارد با ضخامت پایین را فراهم کرده است. این محصول نه تنها در زنجیره تأمین ورق‌های پوشش‌دار داخلی کاربرد دارد، بلکه ظرفیت ورود به تولید محصولات ویژه و ارتقای رقابت‌پذیری شرکت در بازارهای داخلی و منطقه‌ای را نیز تقویت می‌کند.