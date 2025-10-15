بازدید مدیرعامل فولاد سنگان از پروژه های توسعه ای

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، فرماندار شهرستان تایباد افزود: ما با پیمانکار و معاونت توسعه و تکنولوژی شرکت فولاد سنگان به عنوان کارفرمای طرح جلسات مشترک و موثری را برگزار کردیم و امیدواریم با هم افزایی بیشتر شاهد پیشرفت پروژه و بالتبع افزایش رضایتمندی مردم از پروژه انتقال پساب از تایباد به شرکت فولاد سنگان باشیم.

جمشیدی گفت: انشالله حضور مدیرعامل جدید فولاد سنگان، نویدبخش روزهایی بهتر برای این پروژه در منطقه باشد و با تلاش روزافزون شاهد توسعه بیش از بیش این کار باشیم.

در ادامه این جلسه، علی رسولیان مدیرعامل فولاد سنگان ضمن تاکید بر تلاش و ساماندهی بیش از پیش امور عنوان کرد: با توجه به شرایط فعلی، باید پروه هایی که اهمیت بیشتر برای شرکت و منافع برای کشور و مردم دارند را اولویت بندی، عملیاتی و اجرایی نماییم.

وی ادامه داد: با درنظر گرفتن اهمیت انرژی در توسعه فعالیت های صنعتی باید موضوع تأمین آب مورد نیاز صنعت در کشور از محل پساب مورد توجه جدی قرار گیرد تا شاهد توسعه شهری نیز باشیم. رسولیان گفت: لازم است تمامی تلاش ما در راستای خدمت به مردم باشد و ارزش این تلاشها و به سرانجام رسیدن پروژه ها در گرو رضایت شهروندان می باشد.

رسولیان در پایان با اشاره بر تسریع عملیات اجرایی گفت:

با توجه به شرایط فعلی شرکت باید زمان بندی جدیدی جهت اجرای پروژه هایی نظیر پیاده روها، کوچه های حفاری شده و … شهر تایباد را در دستور کار قرار دهیم تا با برنامه مشخص و هدفمند شاهد اجرای برنامه ریزی شده پروژه ها باشیم.

در ادامه این جلسه مجید مصطفوی معاون توسعه و تکنولوژی گزارشی از روند پیشرفت پروژه و موانع پروژه ارائه نمود و اظهار امیدواری کرد با توجه به نگاه توسعه گرایانه مدیرعامل شرکت و البته همراهی مجموعه فرمانداری، نماینده شهرستان و شورای اسلامی و شهرداری شهر تایباد روند رو به رشد پروژه خط انتقال را شاهد باشیم.

گفتنی است، علی رسولیان،مدیرعامل فولاد سنگان به همراه فرماندار، شهردار و شورای اسلامی شهر تایباد و معاونین و مدیران فولاد سنگان از روند پیشرفت پروژه تصفیه خانه ،خطوط انشعاب و انتقال پساب شهر تایباد به این شرکت بازدید نمود.

