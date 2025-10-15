تاکید سمیعی نژاد بر فعال سازی پتانسیل های طلا و مس شمال غرب کشور
محمد مسعود سمیعی نژاد رئیس هیات عامل ایمیدرو، بر فعال سازی پتانسیل های معدنی شمال غرب کشور به ویژه حوزه طلا و مس تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت که صبح امروز در نخستین سفر خود عازم تبریز شده است، در نشست با استاندار آذربایجان شرقی با ابراز خرسندی از حضور در این استان، افزود: این پتانسیل ها با مشارکت و سرمایه بخش خصوصی و حمایت های استان فعال و برنامه های آن اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو)، افزود: پروژهای راهبردی در حوزه طلا و مس در استان های شمالغرب کشور در دستور کار قرار گرفته که بیشترین میزان سرمایهگذاری در این حوزه را به خود اختصاص خواهد داد.
سمیعینژاد افزود: بیشتر پیمانکاران بزرگ کشور برای مشارکت در این پروژه اعلام آمادگی کردهاند که امیدواریم مراحل اجرایی آن به سرعت آغاز شود.
در این نشست بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی نیز با استقبال از برنامه های جدید ایمیدرو، آن را نویدبخش تحولی مهم در توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای معدنی منطقه برشمرد.
سرمست، پس از استقبال از رئیس هیات عامل ایمیدرو، بر اهمیت حضور مدیران ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی در استان تأکید کرد و این سفر را فرصتی راهبردی برای توسعه ظرفیتهای معدنی شمالغرب کشور دانست.
استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به ظرفیتهای بالقوه استان در حوزه معدن، بهویژه طلا، خواستار فعالسازی پروژه های بزرگ در این منطقه شد.
وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی میتواند به قطب طلایی کشور تبدیل شود، افزود: با توجه به زیرساختهای صنعتی، نیروی انسانی متخصص و موقعیت جغرافیایی ممتاز، فعال سازی این پتانسیل ها میتواند نقطهعطفی در توسعه اقتصادی منطقه باشد.
سمیعینژاد نیز ضمن قدردانی از استقبال گرم مسئولان استان، بر آمادگی ایمیدرو برای بررسی پیشنهادها و تقویت همکاریهای منطقهای تأکید کرد.