جهش بزرگ در طراحی و مطالعات فنی

به گفته خلیلی، در بخش مطالعات و طراحی نیز رشد چشمگیری رقم خورده است؛ پیشرفت این حوزه از ۴۹ درصد به ۸۰ درصد رسیده و طراحی‌های پایه پروژه به‌طور کامل تکمیل شده است. طراحی فاز دوم و دیتیل دیزاین نیز در چند دیسیپلین در حال انجام است و طبق برنامه‌ریزی‌ها، امیدواریم مطالعات پروژه را تا پایان آذرماه به‌طور کامل به پایان برسانیم.

توسعه اجرایی و عمرانی با سرعت بالا

مدیرعامل هیمکو در توضیح اقدامات اجرایی گفت: پس از تحویل زمین و رفع معارضین، عملیات دیوارکشی، ساخت دفاتر کارفرمایی، تجهیز کارگاه، بسترسازی، خاک‌ریزی و بتن‌ریزی محل انبارهای روباز به‌طور کامل انجام شده است. همچنین، برای بهره‌برداری از اسکله‌های شهید رجایی، جاده دسترسی احداث و خطوط ریلی پس از رفع معارض، خاک‌برداری، تسطیح و بتن‌ریزی شده‌اند.

پروژه‌ای ملی در خدمت اقتصاد و تجارت پایدار

خلیلی با تأکید بر نقش هیمکو در توسعه زیرساخت‌های صنعتی و لجستیکی کشور گفت: این پروژه عظیم با احداث اسکله، پایانه صادراتی و زیرساخت پشتیبان صنایع فولادی و معدنی، ضمن افزایش بهره‌وری و راندمان صنایع کشور، زمینه گسترش تجارت و صادرات پایدار را فراهم می‌سازد. رویکرد هیمکو فراتر از اجرای پروژه عمرانی صرف است و هدف ما خلق ارزش پایدار و توازن میان توسعه صنعتی، منافع ملی و بهره‌وری اقتصادی است.

وی در پایان تصریح کرد: هیمکو با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و حمایت سهام‌داران اصلی، مصمم است به الگوی موفق مدیریت پروژه‌های ملی و زیرساختی کشور تبدیل شود.

یادآور می‌شود؛ شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا (هیمکو) در سال ۱۳۹۶ با هدف توسعه و بهبود لجستیک در حمل‌ونقل مواد فله معدنی و محصولات فولادی تأسیس شد.

سهام‌داران اصلی این شرکت شامل گل‌گهر، چادرملو، گهرزمین، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، تجلی توسعه معادن و فلزات و گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید هستند.

پروژه هیمکو شامل احداث اسکله و پایانه مکانیزه ریلی مواد معدنی در زمینی به وسعت ۷۱ هکتار و با ظرفیت ۱۰ میلیون تن مواد معدنی و یک میلیون تن گوگرد در سال است؛ همچنین سرمایه‌گذاری این پروژه بالغ بر ۲۳۲ میلیون یورو برآورد می‌شود و هدف آن ایجاد نخستین پایانه تخصصی مکانیزه، ریل‌پایه و دوستدار محیط‌زیست در کشور است.