رشد خیرهکننده ۱۶ برابری پروژه «هیمکو»؛ شتاب توسعه در مسیر لجستیک ملی
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، پروژه عظیم «هیمکو» با رشد ۱۶ برابری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گام بلندی در توسعه زیرساختهای صنعتی و لجستیکی کشور برداشت.
محمدجواد خلیلی، مدیرعامل شرکت مدیریت بینالمللی همراه جاده ریل دریا (هیمکو)، با اعلام این خبر گفت: با وجود چالشهایی همچون حادثه انفجار بندر شهید رجایی در اردیبهشتماه که منجر به تعطیلی چندروزه سایت شد و نیز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در خرداد و تیرماه، فعالیتهای پروژه با کمترین وقفه ادامه یافت و شرکت مسیر رشد خود را با تمرکز کامل دنبال کرد.
وی افزود: در نیمه نخست سال جاری، پیشرفت فیزیکی پروژه از ۱۳.۱ درصد به ۱۸ درصد افزایش یافت که معادل رشد ۴.۸ واحد درصدی در شش ماه نخست است. این میزان رشد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود ۱۶ برابر بیشتر بوده است؛ چراکه سال گذشته میزان پیشرفت پروژه کمتر از ۰.۳ درصد بود. این جهش چشمگیر نشاندهنده حرکت هیمکو بر مدار رشد و توسعه پایدار است.
جهش بزرگ در طراحی و مطالعات فنی
به گفته خلیلی، در بخش مطالعات و طراحی نیز رشد چشمگیری رقم خورده است؛ پیشرفت این حوزه از ۴۹ درصد به ۸۰ درصد رسیده و طراحیهای پایه پروژه بهطور کامل تکمیل شده است. طراحی فاز دوم و دیتیل دیزاین نیز در چند دیسیپلین در حال انجام است و طبق برنامهریزیها، امیدواریم مطالعات پروژه را تا پایان آذرماه بهطور کامل به پایان برسانیم.
توسعه اجرایی و عمرانی با سرعت بالا
مدیرعامل هیمکو در توضیح اقدامات اجرایی گفت: پس از تحویل زمین و رفع معارضین، عملیات دیوارکشی، ساخت دفاتر کارفرمایی، تجهیز کارگاه، بسترسازی، خاکریزی و بتنریزی محل انبارهای روباز بهطور کامل انجام شده است. همچنین، برای بهرهبرداری از اسکلههای شهید رجایی، جاده دسترسی احداث و خطوط ریلی پس از رفع معارض، خاکبرداری، تسطیح و بتنریزی شدهاند.
پروژهای ملی در خدمت اقتصاد و تجارت پایدار
خلیلی با تأکید بر نقش هیمکو در توسعه زیرساختهای صنعتی و لجستیکی کشور گفت: این پروژه عظیم با احداث اسکله، پایانه صادراتی و زیرساخت پشتیبان صنایع فولادی و معدنی، ضمن افزایش بهرهوری و راندمان صنایع کشور، زمینه گسترش تجارت و صادرات پایدار را فراهم میسازد. رویکرد هیمکو فراتر از اجرای پروژه عمرانی صرف است و هدف ما خلق ارزش پایدار و توازن میان توسعه صنعتی، منافع ملی و بهرهوری اقتصادی است.
وی در پایان تصریح کرد: هیمکو با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و حمایت سهامداران اصلی، مصمم است به الگوی موفق مدیریت پروژههای ملی و زیرساختی کشور تبدیل شود.
یادآور میشود؛ شرکت مدیریت بینالمللی همراه جاده ریل دریا (هیمکو) در سال ۱۳۹۶ با هدف توسعه و بهبود لجستیک در حملونقل مواد فله معدنی و محصولات فولادی تأسیس شد.
سهامداران اصلی این شرکت شامل گلگهر، چادرملو، گهرزمین، سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، تجلی توسعه معادن و فلزات و گروه مدیریت سرمایهگذاری امید هستند.
پروژه هیمکو شامل احداث اسکله و پایانه مکانیزه ریلی مواد معدنی در زمینی به وسعت ۷۱ هکتار و با ظرفیت ۱۰ میلیون تن مواد معدنی و یک میلیون تن گوگرد در سال است؛ همچنین سرمایهگذاری این پروژه بالغ بر ۲۳۲ میلیون یورو برآورد میشود و هدف آن ایجاد نخستین پایانه تخصصی مکانیزه، ریلپایه و دوستدار محیطزیست در کشور است.