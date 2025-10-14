تولید فولاد سبز در فولاد مبارکه همپای کشورهای اروپایی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، یاسر حاج‌حیدری، مدیر ارشد کنترل کیفی و پایداری گروه فولاد مبارکه در نشست خبری با اصحاب رسانه‌های تخصصی و خبرگزاری‌های کشور گفت:

فولاد مبارکه یکی از سه کشوری در قاره آسیاست که موفق به دریافت گواهینامه A+ از یک شرکت بین‌المللی سنگاپوری شده است، که مسیر حضور در بازارهای اروپایی را هموارتر می‌سازد. این شرکت همچنین گزارش‌های مربوط به انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اساس استاندارد ISO14064 و گزارش مدیریت زیست‌محیطی ISO14001 را هر ساله ارائه می‌دهد و این نشان‌دهنده تعهد مستمر به فعالیت‌های زیست‌محیطی است. علاوه بر این، فولاد مبارکه موفق به کسب گواهینامه‌هایی است که تمامی الزامات قانونی اروپا در زمینه ایمنی، سلامت انسان و حفاظت محیط زیست را برآورده می‌کند و بدون این گواهینامه‌ها، امکان صادرات به اروپا وجود ندارد.

در حوزه مشارکت‌های بین‌المللی، فولاد مبارکه در برنامه اقدام انجمن جهانی ۲۰۱۰ مشارکت فعال دارد و از ۲۸ شرکتی است که این گواهینامه را دریافت کرده‌اند و طی ۱۵ سال همکاری مستمر با انجمن، این شرکت توانسته است اعتبار و جایگاه خود را تثبیت کند. همچنین، این شرکت اولین نمونه در کشور است که توانسته است گواهینامه‌های معتبر را دریافت کند و اخیراً در ارزیابی‌های بین‌المللی موفق عمل کرده است.

در زمینه کاهش کربن، فولاد مبارکه هدف‌گذاری برای رسیدن به سطح کربن مشابه شرکت‌های پیشرو در جهان دارد. هدف این است که تا سال ۲۰۲۵ میزان انتشار کربن را به ۲۵۰ تن برساند، که این رقم نشان‌دهنده تلاش جدی شرکت برای کاهش اثرات زیست‌محیطی است. در حال حاضر، فولاد مبارکه فناوری‌هایی دارد که ۵۰ درصد کمتر از فناوری‌های مرسوم است و این نشان می‌دهد که شرکت چندین قدم از بسیاری از شرکت‌های معتبر و پیشرو در دنیا جلوتر است.

