فولاد مبارکه در تولید برق خورشیدی چراغ اول در کشور را روشن کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، محمدکاظم صباغی هرندی، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی گروه فولاد مبارکه در نشست خبری با رسانه‌های تخصصی و خبرگزاری‌های کشور گفت:

فولاد مبارکه با ورود به حوزه تولید انرژی خورشیدی، پیشرو بودن خود را نشان داده است. پروژه‌های خورشیدی با ظرفیت بالای ۵۰ مگاوات، پس از کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی این شرکت، آغاز شده‌اند و این نشان می‌دهد که شرکت برنامه‌ریزی دقیقی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد. مطالعات و ارزیابی‌های لازم انجام شده و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، انتظار می‌رود که این روند ادامه یابد و صنعت فولاد کشور در حوزه انرژی سبز و پایدار پیشرفت کند.

