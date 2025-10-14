معون بهره برداری گروه فولاد مبارکه؛
تولید باید در اولویت اول کشور باشد/ فولاد مبارکه درصدد برنامهریزی برای تولید پایدار و تأمین انرژی
صنعت فولاد اهمیت و نقش بهسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارد و بهعنوان یک صنعت مادر، پایه و اساس توسعه هر کشور محسوب میشود؛ کشورهایی که به صنعت خود اهمیت میدهند، توسعه یافتهتر هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، غلامرضا سلیمی، معاون بهرهبرداری گروه فولاد مبارکه در نشست خبری با رسانههای تخصصی و خبرگزاریهای کشور گفت:
امروز گروه فولاد مبارکه یکی از نمادهای این صنعت در کشور است که با فناوریهای روز و سرمایهگذاریهای گسترده، توانسته در این حوزه پیشرفت قابل توجهی داشته باشد.
گروه فولاد مبارکه دارای ۲۵۰۰ شرکت تأمینکننده مواد اولیه و قطعات یدکی است؛ امروز اهمیت تولید در کشور بر کسی پوشیده نیست و تولید، علم، صنعت و معدن باید همواره در اولویت قرار گیرند تا توسعه کشور تضمین شود.
در سال جاری، با توجه به شرایط خاص، محدودیتهای انرژی و بحرانهای جهانی، تولید فولاد با چالشهایی مواجه شده اما با مدیریت صحیح و استراتژیهای مناسب، ازجمله برنامهریزی تعمیرات و تأمین منابع انرژی، فولاد مبارکه توانسته تولید خود را حفظ و حتی افزایش دهد.
با وجود مشکلات و سختیها، کشور و صنعت فولاد در مسیر توسعه قرار دارند و آیندهای روشن در انتظار آن است.