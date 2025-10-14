به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، غلامرضا سلیمی، معاون بهره‌برداری گروه فولاد مبارکه در نشست خبری با رسانه‌های تخصصی و خبرگزاری‌های کشور گفت:

امروز گروه فولاد مبارکه یکی از نمادهای این صنعت در کشور است که با فناوری‌های روز و سرمایه‌گذاری‌های گسترده، توانسته در این حوزه پیشرفت قابل توجهی داشته باشد.

گروه فولاد مبارکه دارای ۲۵۰۰ شرکت‌ تأمین‌کننده مواد اولیه و قطعات یدکی است؛ امروز اهمیت تولید در کشور بر کسی پوشیده نیست و تولید، علم، صنعت و معدن باید همواره در اولویت قرار گیرند تا توسعه کشور تضمین شود.

در سال جاری، با توجه به شرایط خاص، محدودیت‌های انرژی و بحران‌های جهانی، تولید فولاد با چالش‌هایی مواجه شده اما با مدیریت صحیح و استراتژی‌های مناسب، ازجمله برنامه‌ریزی تعمیرات و تأمین منابع انرژی، فولاد مبارکه توانسته تولید خود را حفظ و حتی افزایش دهد.

با وجود مشکلات و سختی‌ها، کشور و صنعت فولاد در مسیر توسعه قرار دارند و آینده‌ای روشن در انتظار آن است.

