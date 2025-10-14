خبرگزاری کار ایران
مدیر ارتباطات گروه فولاد مبارکه خبرداد؛

آغاز مجموعه‌نشست‌های معاونت‌های گروه فولاد مبارکه با عنوان "صنعت امیدآفرین" و با حضور رسانه‌های تخصصی و خبرگزاری‌های کشور

آغاز مجموعه‌نشست‌های معاونت‌های گروه فولاد مبارکه با عنوان "صنعت امیدآفرین" و با حضور رسانه‌های تخصصی و خبرگزاری‌های کشور
هادی نباتی‌نژاد، مدیر ارتباطات و برند سازمانی گروه فولاد مبارکه در نشست خبری این گروه صنعتی با اصحاب رسانه‌های تخصصی و خبرگزاری‌های کشور، از اهمیت و اهداف این نشست‌ها خبرداد و گفت: در راستای اطلاع‌رسانی از فعالیت‌ها و دستاوردهای گروه فولاد مبارکه و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، تصمیم به آغاز مجموعه‌نشست‌های تخصصی کردیم.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، وی در ادامه افزود: این نشست‌ها با حضور رسانه‌های تخصصی حوزه معدن و صنایع معدنی و همچنین رسانه‌های تخصصی مرتبط با حوزه‌های مختلف (انرژی، بورس، بانک، بیمه، فناوری و ...) و خبرگزاری‌های کشور برگزار خواهد شد که نخستین نشست خبری در این مجموعه‌نشست‌ها به معاونت بهره‌برداری فولاد مبارکه اختصاص یافت.

مدیر ارتباطات و برند سازمانی گروه فولاد مبارکه با اشاره به اهمیت ارتباط نزدیک و مؤثر با رسانه‌ها خاطرنشان کرد: گروه فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد در خاورمیانه، بر این باور است که رسانه‌ها نقش کلیدی در اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی عمومی درباره فعالیت‌ها و دستاوردهای این صنعت دارند. بر همین اساس، مدیریت ارتباطات و برند سازمانی گروه فولاد مبارکه تصمیم به برگزاری این سلسله‌نشست‌ها گرفته تا بتواند به‌صورت مستمر و منظم با رسانه‌ها ارتباط برقرار کند.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این نشست‌ها، ارائه شفافیت بیشتر در عملکرد و برنامه‌های گروه فولاد مبارکه است تا رسانه‌ها از نزدیک با چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی صنعت فولاد آشنا شوند؛ این نشست‌ها به صورت دوهفته یک‌بار ادامه‌دار بوده و قرار است در هر جلسه، یکی از معاونت‌های گروه فولاد مبارکه به تشریح عملکرد و پاسخ به سؤالات خبرنگاران خواهند پرداخت. امیدواریم که با این اقدام، بتوانیم فضای گفت‌وگو و تبادل نظر را میان رسانه‌ها و مدیران گروه فولاد مبارکه تقویت کنیم.

نباتی‌نژاد تأکید کرد: علاوه بر تحقق اطلاع‌رسانی از فعالیت‌ها و دستاوردهای گروه فولاد مبارکه در این نشست‌های خبری، فرصتی برای بحث و تبادل نظر درباره مسائل کلیدی صنعت فولاد و چالش‌های پیش روی آن نیز برای اصحاب محترم رسانه کشور فراهم شده و تصویر واقعی‌تری از تلاش‌های گروه فولاد مبارکه به مردم ارائه خواهد شد.

