به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این نشست، غلامرضا سلیمی، معاون بهره‌برداری، محمدکاظم صباغی هرندی، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی و یاسر حاج‌حیدری، مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری گروه فولاد مبارکه به تشریح رویکرد، استراتژی، عملکرد، فعالیت‌ها و دستاوردهای این گروه بزرگ صنعتی در حوزه تولید و خودتأمینی انرژی می‌پردازند.

