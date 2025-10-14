نشست معاونت بهرهبرداری گروه فولاد مبارکه با رسانههای تخصصی و خبرگزاریهای کشور آغاز شد
نشست تخصصی معاونت بهرهبرداری گروه فولاد مبارکه دقایقی پیش با حضور اصحاب محترم رسانههای تخصصی حوزه معدن و صنایع معدنی و خبرگزاریهای کشور در مرکز توسعه کسبوکار صنعت ۴ گروه فولادمبارکه واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این نشست، غلامرضا سلیمی، معاون بهرهبرداری، محمدکاظم صباغی هرندی، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی و یاسر حاجحیدری، مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری گروه فولاد مبارکه به تشریح رویکرد، استراتژی، عملکرد، فعالیتها و دستاوردهای این گروه بزرگ صنعتی در حوزه تولید و خودتأمینی انرژی میپردازند.