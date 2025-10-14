خبرگزاری کار ایران
در جایزه ملی تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران؛

صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه برترین CVC کشور شد

صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه برترین CVC کشور شد
مراسم معرفی برترین‌ها و اهدای تندیس جایزه ملّی تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران، امروز (۲۱ مهرماه) در تالار قلم کتابخانه ملّی ایران برگزار و طی آن، صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه (MSTID FUND) به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی برتر کشور انتخاب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر کارآفرینان اول (همراه فاند)، صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر آریوژن، صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر گلرنگ و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر نوآوری پاسارگاد ازجمله دیگر کاندیداهای این بخش بودند. گفتنی است، جایزه ملی تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران (INTIFA)، از سوی انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران و با هدف تقدیر از پیشگامان تأمین مالی زیست‌بوم فناوری و نوآوری برگزار شد.

صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه برترین CVC کشور شد

