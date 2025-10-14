به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر کارآفرینان اول (همراه فاند)، صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر آریوژن، صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر گلرنگ و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر نوآوری پاسارگاد ازجمله دیگر کاندیداهای این بخش بودند. گفتنی است، جایزه ملی تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران (INTIFA)، از سوی انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران و با هدف تقدیر از پیشگامان تأمین مالی زیست‌بوم فناوری و نوآوری برگزار شد.

