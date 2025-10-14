به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این نشست، قاسم خوشدل‌پور مدیرعامل شرکت فولاد و نورد سبا ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران، بر اهمیت ارتباطات مؤثر در صنعت فولاد تأکید کرد و گفت: روابط عمومی می‌تواند نقش کلیدی در ایجاد تصویر مثبت از شرکت‌ها و همچنین تقویت روابط با ذینفعان ایفا کند.

هادی نباتی‌نژاد، مدیر ارتباطات و برند سازمانی گروه فولاد مبارکه نیز در سخنانی یادآور شد امروزه حوزه ارتباطات در هر سازمان باید یک واحد آینده‌نگر باشد و قبل از شروع هر اتفاق جدیدی در آن سازمان پیوست رسانه‌ای آن را تهیه کرده و برای انعکاس فعالیت‌ها و دستاوردهای خود، برنامه‌ریزی، پیش‌بینی‌ و جریان‌سازی لازم را انجام دهد. امیدوارم همه شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه در کنار یکدیگر و همسو با استراتژی‌های این گروه بزرگ صنعتی دستاوردهای ویژه‌ای در حوزه ارتباطات و برندینگ سازمانی رقم بزنند.

سیاوش صلواتیان، عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور مدیریت ارتباطات و برند سازمانی گروه فولاد مبارکه نیز در این نشست به موضوع تحولات نسل‌های رسانه‌ها، تغییر به نسل سوم رسانه‌ و بررسی روندهای نوین در روابط عمومی پرداخت و بر لزوم تطبیق استراتژی‌های ارتباطی با نیازهای روز تأکید کرد.

در پایان این نشست، مدیران روابط عمومی شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه به بحث و تبادل نظر درباره راهکارهای بهبود فعالیت‌های روابط عمومی پرداختند و بر اهمیت استمرار چنین جلساتی برای ارتقا کیفیت ارتباطات در صنعت فولاد تأکید و سپس از خطوط تولید شرکت فولاد و نورد سبا بازدید کردند.

