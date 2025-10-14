در دومین نشست هماندیشی مدیران روابط عمومی شرکتهای گروه فولاد مبارکه مطرح شد؛
حوزه ارتباطات در هر سازمان باید یک واحد آیندهنگر باشد
دومین نشست هماندیشی مدیران روابط عمومی شرکتهای زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه، امروز(۲۱ مهرماه)، بهمیزبانی شرکت فولاد و نورد سبا و با هدف تبادل نظر و بررسی چالشها و فرصتهای موجود در حوزه روابط عمومی و برندینگ سازمانی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این نشست، قاسم خوشدلپور مدیرعامل شرکت فولاد و نورد سبا ضمن خوشآمدگویی به حاضران، بر اهمیت ارتباطات مؤثر در صنعت فولاد تأکید کرد و گفت: روابط عمومی میتواند نقش کلیدی در ایجاد تصویر مثبت از شرکتها و همچنین تقویت روابط با ذینفعان ایفا کند.
هادی نباتینژاد، مدیر ارتباطات و برند سازمانی گروه فولاد مبارکه نیز در سخنانی یادآور شد امروزه حوزه ارتباطات در هر سازمان باید یک واحد آیندهنگر باشد و قبل از شروع هر اتفاق جدیدی در آن سازمان پیوست رسانهای آن را تهیه کرده و برای انعکاس فعالیتها و دستاوردهای خود، برنامهریزی، پیشبینی و جریانسازی لازم را انجام دهد. امیدوارم همه شرکتهای زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه در کنار یکدیگر و همسو با استراتژیهای این گروه بزرگ صنعتی دستاوردهای ویژهای در حوزه ارتباطات و برندینگ سازمانی رقم بزنند.
سیاوش صلواتیان، عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور مدیریت ارتباطات و برند سازمانی گروه فولاد مبارکه نیز در این نشست به موضوع تحولات نسلهای رسانهها، تغییر به نسل سوم رسانه و بررسی روندهای نوین در روابط عمومی پرداخت و بر لزوم تطبیق استراتژیهای ارتباطی با نیازهای روز تأکید کرد.
در پایان این نشست، مدیران روابط عمومی شرکتهای زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه به بحث و تبادل نظر درباره راهکارهای بهبود فعالیتهای روابط عمومی پرداختند و بر اهمیت استمرار چنین جلساتی برای ارتقا کیفیت ارتباطات در صنعت فولاد تأکید و سپس از خطوط تولید شرکت فولاد و نورد سبا بازدید کردند.