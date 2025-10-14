تولید ورق گالوانیزه با ضخامت 0.28 میلیمتر در کارخانه شماره ۲ شرکت ورقخودرو
کارکنان کارخانه شماره 2 شرکت شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری موفق شدند ورق گالوانیزه با ضخامت 0.28 میلیمتر را با کیفیت بالا و ظرفیت عملیاتی بهینه تولید کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، معاون بهرهبرداری شرکت ورقخودرو با اعلام این خبر گفت: تولید ورق 0.28 میلیمتر با استفاده از ورقهای فولهارد با ضخامت 0.26 میلیمتر شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد زیر مجموعه شرکت ورق خودرو میسر شده است.
بهزاد بهادرانی، در تشریح اهمیت این موفقیت و با بیان اینکه تولید ورق گالوانیزه با ضخامت پایین، نتیجه تلاش مستمر کارکنان، حمایت مدیریت ارشد شرکت و همافزایی و هماهنگی بین واحدهای فنی و بهرهبرداری، است افزود: دستیابی به این هدف، نهتنها توان عملیاتی کارخانه را افزایش میدهد، بلکه امکان گسترش تولید محصولات با ضخامتهای کمتر و ورود به بازارهای جدید را فراهم میکند.
حمیدرضا رضاپور، مدیر تولید خط گالوانیزه کارخانه شماره ۲ شرکت ورقخودرو نیز در خصوص جزئیات فنی پروژه و چالشهای فرایندی تولید این محصول گفت: تولید ورق گالوانیزه با ضخامت 0.28 میلیمتر، نیازمند کنترل دقیق یکنواختی ضخامت، بهبود خواص مکانیکی و اطمینان از کیفیت سطحی است.
رضاپور تأکید کرد: با بهرهگیری از توان خطوط تولید موجود و پیادهسازی اصلاحات فنی، توانستیم محصولی پایدار و باکیفیت مطابق با استانداردهای صنعتی و نیازهای بازار داخلی تولید کنیم.
مدیر تولید خط گالوانیزه کارخانه شماره ۲ شرکت ورقخودرو افزود: بهینهسازی زمان فرایند و هماهنگی بین مراحل نورد و پوششدهی، امکان تولید ورقهای فولهارد با ضخامت پایین را فراهم کرده است. این محصول نهتنها در زنجیره تأمین ورقهای پوششدار داخلی کاربرد دارد، بلکه ظرفیت ورود به تولید محصولات ویژه و ارتقای رقابتپذیری شرکت در بازارهای داخلی و منطقهای را نیز تقویت میکند.
گفتنی است تولید ورق با ضخامت پایین در خطوط نورد و خطوط گالوانیزه از حساسیتهای بالایی برخوردار است و موفقیت شرکت ورقخودرو در این زمینه نمونهای روشن از تلاش مستمر و توان مدیریتی و فنی این شرکت است که موجب تقویت جایگاه این شرکت در زنجیره تأمین صنعت فولاد و خودروسازی کشور خواهد شد.