تحقق ۹۴ درصدی تولید گندله در "فولاد سنگان"
شرکت فولاد سنگان با ثبت تولید ۳۱۵ هزار تُن گندله و تحقق ۹۴.۰۴ درصدی برنامه در شهریور ماه، عملکردی بسیار نزدیک به هدف را به نمایش گذاشت؛ این دستاورد در کنار تولید ۳۳۲ هزار تُن کنسانتره، نویدبخش تداوم مسیر رشد تولیدات معدنی در این شرکت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عملکرد ماهانه شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان در شهریور ماه ۱۴۰۴، با وجود نوسانات تولید، حاکی از تلاش این مجموعه برای تحقق برنامههای عملیاتی است. این شرکت که یکی از بازیگران کلیدی در زنجیره تأمین صنعت فولاد کشور به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، عملکرد تولید گندله، محصولی که مرحلهای حیاتی در فرآیند تولید فولاد خام محسوب میشود، نزدیک به هدف تعیین شده بود. برنامه تولید ابلاغی برای شهریور ماه، ۳۳۵ هزار تُن تعیین شده بود که شرکت فولاد سنگان موفق شد با ثبت تولید ۳۱۵ هزار و ۲۹ تُن، به میزان ۹۴.۰۴ درصد از این برنامه را محقق سازد. این میزان تحقق، نشاندهنده عملکردی با ثبات در کورههای گندلهسازی این مجموعه در پایان فصل تابستان است.
با این حال، روند تولید در بخش کنسانتره آهن، که ماده اولیه اصلی برای تولید گندله است، با چالشهایی مواجه بود. برنامه تولید کنسانتره برای این ماه ۳۹۰ هزار تُن تعریف شده بود، اما میزان تولید واقعی در شهریور ۱۴۰۴ به ۳۳۲ هزار و ۶۲۰ تُن رسید. در نتیجه، درصد تحقق برنامه در این بخش به ۸۵.۲۸ درصد کاهش یافت و شرکت از هدف تعیینشده خود در این محصول فاصله گرفت.
فاصله بیش از ۱۴ درصدی از برنامه در تولید کنسانتره، نیازمند بررسی عوامل دخیل، از جمله محدودیتهای احتمالی در تأمین مواد اولیه یا مشکلات فنی در خطوط فرآوری است. با توجه به اهمیت کنسانتره به عنوان خوراک اصلی واحدهای گندلهسازی، عدم تحقق کامل برنامه در این بخش میتواند در صورت تداوم، بر عملکرد ماههای آتی در زنجیره تولید تأثیرگذار باشد.