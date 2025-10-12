در راستای مسئولیتهای اجتماعی صورت گرفت؛
اهدای اکسیژن فولاد هرمزگان به بیمارستان خلیج فارس بندرعباس
شرکت فولاد هرمزگان در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی خود و کمک به بیماران تنفسی، اکسیژن به بیمارستان خلیج فارس بندرعباس اهدا کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، این شرکت فراتر از تولید و توسعه صنعتی، خود را متعهد به جامعه میداند و در زمینه بهداشت و درمان استان هرمزگان اقدامات متنوعی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. فولاد هرمزگان همواره در زمینه انجام مسئولیتهای اجتماعی به ویژه در حوزه بهداشت و درمان استان کوشیده و عمل به آن را سرلوحه کار خود قرار داده است. اکنون نیز با اعلام نیاز بیمارستان خلیج فارس و در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی خود و کمک به بیماران تنفسی، اکسیژن به این بیمارستان بندرعباس اهدا کرد.
لازم به ذکر بوده بیمارستان خلیج فارس بندرعباس تنها بیمارستان تامیناجتماعی استان به شمار میرود که خدمات درمانی را مستقیم به بیمهشدگان این سازمان ارائه میدهد و به نوعی بیمهشدگان تامین اجتماعی در این بیمارستان تمامی خدمات درمانی را به صورت رایگان دریافت میکنند.
نکته قابل توجه این است که قشر اصلی مراجعهکننده به این بیمارستان کارگران هستند و خدمات مختلفی را در این بیمارستان دریافت میکنند. بنابراین فولاد هرمزگان با کمک به بیمارستان خلیج فارس به نوعی به کارگران زحمتکش استان نیز کمک کرده است.