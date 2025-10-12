تحول در مدیریت زنجیره تأمین فولاد هرمزگان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، حامد الماسی، مدیر برنامه‌ریزی و پشتیبانی خرید شرکت فولاد هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی با اعلام مطلب فوق، بیان کرد: یکی از چالش‌های همیشگی در حوزه خرید و تأمین، ارزیابی منصفانه عملکرد تأمین‌کنندگان بوده است. نبود یک نظام جامع و داده‌محور، تصمیم‌گیری‌ها را در معرض خطا و سلیقه‌های شخصی قرار می‌داد. سامانه جدید این خلأ را برطرف کرده و امکان تحلیل مستمر عملکرد تأمین‌کنندگان را براساس شاخص‌های کمی و کیفی فراهم کرده است.

وی با اشاره به ابعاد راهبردی این پروژه گفت: هدف از پیاده‌سازی این سامانه تنها کنترل و نظارت نیست، بلکه ایجاد بستر همکاری پایدار با تأمین‌کنندگان توانمند است. وقتی معیارها شفاف باشند، انگیزه برای بهبود عملکرد نیز افزایش می‌یابد.

به گفته وی، این سامانه نقش مهمی در مدیریت ریسک تأمین دارد و از طریق تحلیل داده‌های چنددوره‌ای، می‌تواند نقاط ضعف احتمالی را شناسایی و از بروز مشکلات آتی جلوگیری کند.

مدیر برنامه‌ریزی و پشتیبانی خرید شرکت فولاد هرمزگان تاکید کرد: در بخش عملیاتی، این سیستم امکان ارزیابی تأمین‌کنندگان براساس شاخص‌های کلیدی عملکرد شامل کیفیت، زمان تحویل، بسته‌بندی و رعایت الزامات ایمنی را فراهم کرده و با انعطاف‌پذیری بالا، قابلیت تطبیق با شرایط مختلف بازار را دارد. علاوه بر این، سامانه از موتور تحلیلی پیشرفته‌ای برخوردار است که امتیازات تأمین‌کنندگان را محاسبه و مقایسه می‌کند و خروجی آن مبنای تصمیم‌گیری در کمیسیون معاملات خواهد بود.

به گفته الماسی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای پروژه، کاهش زمان تحلیل داده‌ها و افزایش دقت تصمیم‌گیری‌ها بوده است. داده‌ها به‌صورت متمرکز در یک بستر واحد ذخیره و پردازش می‌شوند و امکان مقایسه منصفانه عملکرد تأمین‌کنندگان فراهم شده است. این امر به شفافیت، عدالت و انسجام در تصمیمات منجر شده و روابط با تأمین‌کنندگان توانمند را نیز بهبود داده است.

وی تأکید کرد: اجرای این پروژه بدون همکاری واحدهای برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و خرید امکان‌پذیر نبود و این هم‌افزایی سازمانی، الگویی ارزشمند برای سایر طرح‌های تحولی شرکت محسوب می‌شود. در افق بلندمدت، فولاد هرمزگان انتظار دارد این سامانه به ارتقای بهره‌وری زنجیره تأمین، کاهش هزینه‌ها، مدیریت ریسک، تقویت برند سازمان در صنعت فولاد کشور و افزایش پایداری کسب‌وکار منجر شود.

الماسی در پایان تصریح کرد: این سامانه تنها یک ابزار کنترلی نیست، بلکه سرمایه‌ای مدیریتی است که تصمیم‌سازی‌ها را علمی، دقیق و مبتنی بر داده می‌کند. فولاد هرمزگان با تکیه بر توان داخلی و نگاه دانش‌بنیان، مسیر تحول دیجیتال در مدیریت زنجیره تأمین را آغاز کرده و در پی تبدیل‌شدن به الگویی ملی در این حوزه است.

