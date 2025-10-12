مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در بازدید از مرکز توسعه کسبوکار صنعت ۴ فولاد مبارکه:
برای هر مرکز نوآوری فولاد مبارکه یک مأموریت خاص تعریف شود
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با همراهی دکتر محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فنآوری فولاد مبارکه و دکتر شهرام عباسی، مدیرعامل صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه، امروز شنبه 19 مهرماه 1404 در مرکز توسعه کسبوکار صنعت 4 فولاد مبارکه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران حضور یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، وی ضمن بازدید از بخشهای گوناگون این مرکز، بر لزوم تعریف مأموریت خاص برای هر کدام از مراکز نوآوری فولاد مبارکه در دانشگاههای کشور، متناسب با استراتژی نوآوری فولاد مبارکه تأکید کرد.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با بیان اینکه این مأموریت باید در راستای سه کلانروند صنعت فولاد تعریف شود، گفت: این مأموریت باید به شکلی تعریف و از سوی این مراکز دنبال شود که فقدان هر کدام از این مراکز، به معنای خلل در فرآیند نوآوری فولاد مبارکه باشد.
سعید زرندی با تأکید بر الگو گرفتن از تجربیات شرکتهای بزرگ دنیا در حوزه نوآوری دانشگاهی، افزود: باید بررسی شود که مرکز توسعه کسبوکار صنعت 4 قرار است چه اهدافی را دنبال کند و چه باری از دوش فولاد مبارکه در راستای تحقق برنامههایش بردارد.