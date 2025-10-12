خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چادرملو، پیشتاز صنعت سبز و مسئولیت اجتماعی در کشور شد

چادرملو، پیشتاز صنعت سبز و مسئولیت اجتماعی در کشور شد
کد خبر : 1698775
لینک کوتاه کپی شد.

چادرملو در هشتمین اجلاس ملی مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی، تندیس اجلاس را دریافت کرد و تلاش‌های مدیرعامل شرکت در این زمینه مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی چادرملو، این شرکت در هشتمین اجلاس سراسری مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی موفق به کسب تندیس شد.

بر اساس ارزیابی‌های کمیته علمی اجلاس، چادرملو در سه محور اصلی شامل تعهد به محیط‌زیست «برند سبز»، تعهد به پروژه‌های سبز و تعهد به مسئولیت‌های انسانی - اجتماعی به‌عنوان شرکت برتر شناخته شد.

در این مراسم، فرید دهقانی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، از سوی علی آقامحمدی، دبیر گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و رئیس شورای سیاست‌گذاری اجلاس، با اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه مورد تجلیل قرار گرفت. این  تندیس به‌پاس تعهدات انسانی، اجتماعی و زیست‌محیطی چادرملو و نقش مؤثر آن در توسعه صنعت سبز کشور اهدا شد.

در بخشی از لوح تقدیر دبیر گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری خطاب به مدیرعامل چادرملو آمده است:

«نیک می‌دانیم تحقق اهداف اقتصاد  مقاومتی و تدبیر و تثبیت عدالت اجتماعی باهدف رفع مشکلات و کاستی‌های جامعه، در قبال تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مدیریت کلان شماست که باهمت والای خود و ارتقای سطح توانمندی‌های سازمان، در مسیر نهادینه‌سازی رسالت بنیادین مسئولیت اجتماعی با ایجاد یک رویکردی پایدار، نظام‌مند و تأثیرگذار، به عنوان اولویتی غیرقابل اجتناب و پویشی داوطلبانه گامی موثر نهاده‌اید».

لازم به ذکر است، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی سال‌های اخیر با اجرای پروژه‌های گسترده زیست‌محیطی، توسعه پایدار و اقدامات انسان‌دوستانه، همواره در مسیر تحقق مسئولیت‌های اجتماعی و ارتقای فرهنگ‌سازمانی گام‌های مؤثری برداشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ