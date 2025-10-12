چادرملو، پیشتاز صنعت سبز و مسئولیت اجتماعی در کشور شد
چادرملو در هشتمین اجلاس ملی مسئولیتپذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی، تندیس اجلاس را دریافت کرد و تلاشهای مدیرعامل شرکت در این زمینه مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی چادرملو، این شرکت در هشتمین اجلاس سراسری مسئولیتپذیری اجتماعی و فرهنگسازمانی موفق به کسب تندیس شد.
بر اساس ارزیابیهای کمیته علمی اجلاس، چادرملو در سه محور اصلی شامل تعهد به محیطزیست «برند سبز»، تعهد به پروژههای سبز و تعهد به مسئولیتهای انسانی - اجتماعی بهعنوان شرکت برتر شناخته شد.
در این مراسم، فرید دهقانی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، از سوی علی آقامحمدی، دبیر گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و رئیس شورای سیاستگذاری اجلاس، با اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه مورد تجلیل قرار گرفت. این تندیس بهپاس تعهدات انسانی، اجتماعی و زیستمحیطی چادرملو و نقش مؤثر آن در توسعه صنعت سبز کشور اهدا شد.
در بخشی از لوح تقدیر دبیر گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری خطاب به مدیرعامل چادرملو آمده است:
«نیک میدانیم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تدبیر و تثبیت عدالت اجتماعی باهدف رفع مشکلات و کاستیهای جامعه، در قبال تلاشهای خستگیناپذیر مدیریت کلان شماست که باهمت والای خود و ارتقای سطح توانمندیهای سازمان، در مسیر نهادینهسازی رسالت بنیادین مسئولیت اجتماعی با ایجاد یک رویکردی پایدار، نظاممند و تأثیرگذار، به عنوان اولویتی غیرقابل اجتناب و پویشی داوطلبانه گامی موثر نهادهاید».
لازم به ذکر است، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی سالهای اخیر با اجرای پروژههای گسترده زیستمحیطی، توسعه پایدار و اقدامات انساندوستانه، همواره در مسیر تحقق مسئولیتهای اجتماعی و ارتقای فرهنگسازمانی گامهای مؤثری برداشته است.